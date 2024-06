La modelo Michelle Carvalho se convirtió en tendencia en redes sociales tras un extenso descargo en el que respondió a críticas sobre su acento y físico. En un video, la brasileña expresó su cansancio ante los reproches, defendiendo su manera de hablar y su cuerpo. Además, mencionó que "ya no tiene 18 años y que no desea someterse a cirugías ni cambiar su estilo de vida".

Michelle Carvalho se volvió tendencia en internet a raíz de un extenso descargo que realizó en redes sociales. Esto luego de acusar una serie de críticas por su forma de hablar y físico.

De acuerdo a Publimetro, todo inició cuando, en un video, una usuaria respondió: “Me sorprende tu acento. Años en Chile”.

Esto molestó de sobremanera a la modelo brasileña, quien decidió responder en un nuevo clip, asegurando estar “cansada de los reproches”.

“Soy de Brasil, soy brasilera. Entiende, nunca voy a hablar como ustedes. No es porque no quiera, es porque no me sale y yo no tengo que forzar un tono específico para agradarles, así que te pones en tu lugar”, indicó enojada.

Pero eso no fue todo, ya que en el mismo registro aprovechó de enviar un mensaje a quienes le envían ‘hate’ (odio) por su físico.

“Hoy tengo 31 años, yo ya no tengo 18. ¿Podría estar mejor? Podría, pero no quiero. No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano, no estoy ni ahí. ‘¿Por qué no te operas?’ Porque no quiero, olviden esa imagen de Michelle con 18 años”, aseveró.

“Michelle de 18 años ya no está ¿Por qué? Porque me la comí (ríe). Entiendan, la gente crece. El día que yo quiera bajar de peso yo lo voy a bajar, pero el día que yo quiera”, concluyó.

Hay que señalar que, en febrero pasado, la propia Michelle Carvalho confesó que había sido diagnosticada con alopecia (pérdida del cabello), por lo que iniciaría un tratamiento.

“Les quiero contar que hoy (9 defebrero) fui diagnosticada con alopecia. Lunes parto mi tratamiento en Instituto Tricológico”, indicó.

“Se vienen unos largos 6 meses pero con mucha fe”, comentó.