Aprobaron el feroz reto de su DT. Los hinchas de Colo Colo, en su mayoría, celebraron la ‘parada de carros’ de Jorge Almirón a Carlos Palacios durante el duelo entre ‘Cacique’ y Deportes Copiapó por el Campeonato Nacional.

Recordemos que la transmisión oficial del duelo captó el momento en que el estratega se levantó de su asiento y fue hacia dónde estaba Palacios, en la banca, amurrado tras haber sido reemplazado minutos antes.

La acción fue muy comentada en Redes Sociales, donde el respaldo al estratega por esta acción fue amplio.

“Lo mejor del partido fue la puteada de Almirón a Palacios”, “Palacios debería hacer banca, hace rato que viene jugando muy mal, ojalá Almirón lo castigue”, “Carlos Palacios muy bueno será, a pesar de que no jugó bien hoy, pero no está por sobre el equipo”, “Lo único bueno fue la muy merecida puteá de Almirón a Palacios” y “Bien Almirón, si Palacios quiere criticar y molestarse por un cambio mínimo que juegue bien, porque en esta media temporada ha sido un fantasma”, fueron algunos de los comentarios en X (exTwitter).

Hay que consignar que el ‘Popular’ fue superado por el ‘León de Atacama’ este domingo, por la cuenta mínima.

Un tanto de Felipe Reynero, a los 39′, fue suficiente para la victoria de los nortinos que lograron escapar de la zona de descenso al cierre de la Primera Rueda. Colo Colo quedó en el cuarto lugar.

Lo mejor fue la parada de carro del profe Almiron a la “Joya” Palacios, es creerse figura que están jugando un gran partido y que no lo pueden sacar.

Me parece muy bien que Jorge Almirón le haya parado el carro. Carlos Palacios muy bueno será, a pesar de q no jugó bien hoy, pero no está por sobre el equipo. Unos buenos partidos, en la banca, o sin jugar, le vendrían bien para bajar esos humos.

— F (@franco_h26) June 2, 2024