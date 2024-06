Pato Torres reveló en sus redes sociales estar atrevesando por un complejo momento de salud. El actor de se contagió influenza, experimentando complicaciones respiratorias.

De hecho, fue él mismo quien evidenció esto en un video en sus redes sociales, en el cual mostraba las dificultades que tiene para hablar.

No obstante, en la instancia el comediante realizó una especie de mea culpa, al indicar que la responsabilidad es suya por no haberse vacunado.

“Me quiero dirigir principalmente a la tercera edad. Sí, porque yo fui un porfiado, no me vacuné. Pensaba ´no, yo soy un tipo que hago ejercicio, entreno diariamente, me alimento bien, etcétera´, pero parece que este bicharraco de la influenza no tenía idea. Así que me atacó igual, y me atacó severamente”, indicó.

“Les digo de verdad, vacúnense chicos, eviten pasar por este estado muy deplorable, porque la verdad es que me he sentido muy mal. Háganlo por su familia, por último yo he estado solo, no hay ningún problema”, agregó.

Video de Pato Torres

Hay que señalar que, desde el Ministerio de Salud, advirtieron que en las próximas semanas habrá un aumento de afectados por virus respiratorios.

De acuerdo al último informe epidemiológico del Minsal, la influenza se mantiene como la enfermedad con mayor presencia, alcanzando el 62% del total de casos detectados.

En tanto, la ocupación de camas críticas de personas adultas llegó a un 94% en el sistema público.

En paralelo, según informó el Minsal, la cifra de vacunación contra la influenza alcanzó a un 67,8% de la población objetivo, lo que se traduce en 6 millones 400 mil dosis administradas.