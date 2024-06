Las fuertes lluvias afectan al sur de Alemania. Medios internacionales han informado de personas desaparecidas y varios evacuados, sobre todo el Estado de Baviera.

Euronews informó que el distrito de Fischach emitió una orden aconsejando a los habitantes que abandonaran sus casas y evitaran los subterráneos y/o sótanos.

Algunas personas debieron ser evacuadas por helicópteros.

La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, publicó en su cuenta de X que tomen las alertas de emergencia con la seriedad que corresponde porque estos mensajes pueden salvar vidas.

Mein Appell an alle Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Regionen: Achten Sie auf Warnmeldungen und Hinweise der Behörden, nehmen Sie diese Warnungen ernst! Die rechtzeitige Warnung kann Menschenleben retten. Danke an alle, die unermüdlich im Einsatz sind und helfen! https://t.co/q02Q1ASCWd

— Nancy Faeser (@NancyFaeser) June 1, 2024