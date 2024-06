Chinchillas desaparecidas en minera de Gold Fields en Atacama podrían estar muertas: "Es catastrófico"

Una colonia completa de chinchillas de cola corta desapareció de su hábitat luego de que se instalara en el lugar —que resultó ser una reserva millonaria de oro— el proyecto minero Salares Norte. La compañía Gold Fields a cargo de esta faena prometió reubicarlas, pero tras capturar a los primeros ejemplares, 2 murieron en el intento y una terminó herida. Después de este "incidente", el resto de la colonia no ha podido ser localizada. Desde la minera señalan que pudieron haberse ido producto del ruido de la faena, pero no son animales con conductas migratorias, por lo que los lugareños que intentaban proteger a la especie, temen que hayan muerto. Mientras tanto, Salares Norte continúa operativa.

A inicios de mayo, la compañía minera Gold Fields informó la desaparición de una colonia de al menos 20 chinchillas de cola corta en las inmediaciones de su proyecto minero Salares Norte, en la región de Atacama. Estos animales en peligro crítico de extinción vivían en roqueríos cercanos a la instalación minera e iban a ser reubicados por la empresa, pero tras la captura de 2 de ellas, que fallecieron mientras esperaban ser trasladadas, las demás no han sido localizadas.

La pérdida de ejemplares de esta especie, conocida científicamente como Chinchilla chinchilla es “catastrófica”, dicen los expertos, puesto que se trata de un animal endémico del país a punto de desaparecer y con una gran importancia en los ecosistemas del norte de Chile. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) detuvo la ‘Operación Chinchilla’ de Gold Fields y se abrió una investigación al respecto, todavía no resuelta. Mientras que los ejemplares siguen sin dar señales.

Cabe señalar que, las chinchillas habitaban el área de manera silvestre antes de que comenzara el proyecto Salares Norte. Gold Fields había planeado capturarlas para llevarlas a un lugar más alejado de las instalaciones mineras, pero después del fallido traslado de los primeros ejemplares, se paralizó el proceso y cuando se retomó este año, las chinchillas no han sido encontradas en sus roqueríos.

Álvaro Rojas, de Turismo Atacamensis e integrante de la Mesa de Agua de la comuna de Diego de Almagro, en Atacama, expuso la preocupación de la comunidad por la conservación de estos animales y advirtió sobre el desolador paradero de las chinchillas desaparecidas.

Ante la posibilidad de que hayan escapado producto del ruido de la faena, como planteó Gold Fields, Rojas señala que “creo que es más probable que hayan muerto a que se hayan desplazado”. Las chinchillas no son animales migratorios, y esta iba a ser la primera vez que se ejecutaba una reubicación con esta especie.

“Las chinchillas se caracterizan por ser animales de baja movilidad, es decir, viven y se alimentan solo cerca de sus madrigueras en roqueríos, a diferencia, por ejemplo, de los zorros, que pueden desplazarse muchos kilómetros buscando alimento”, afirma.

La empresa en cuestión había identificado 9 roqueríos (donde viven las chinchillas) de un total de 14, localizados en un sector del Área Mina-Planta del Proyecto, donde se identificaron 45 refugios activos, con 25 individuos de la especie, que estarían en riesgo. Una colonia completa.

Gold Fields respondió por chinchillas desaparecidas en Salares Norte

BiobioChile, se contactó con la minera para consultar sobre el proceso de reubicación de las chinchillas, su desaparición y qué pasaría de no ser encontradas, pero no todas las dudas fueron resueltas.

“Gold Fields ha sido la primera compañía minera en identificar la especie Chinchilla chinchilla como impacto significativo y, por tanto, en proponer acciones para su conservación y cuidado. En este contexto, comprometimos una serie de medidas aprobadas por la Superintendencia de Medio Ambiente en la RCA del proyecto (RCA N°153, 2019)”, explican en una declaración compartida con el medio.

“En línea con nuestro compromiso con el cumplimiento cabal de este proceso y el desarrollo armónico de nuestra operación con el entorno y su biodiversidad, nos encontramos preparando los antecedentes para dar adecuada respuesta a la autoridad ambiental, enviando la información solicitada, con miras a reactivar coordinadamente el proceso”, agregan.

Si bien la minera ha seguido los conductos regulares de la autoridad en cuanto a informes de impacto ambiental y fiscalizaciones, el incidente de las chinchillas pone en duda su compromiso con el cuidado de la especie, plantean los lugareños. Compromiso que, se está prometiendo desde que se comenzó a gestionar el proyecto Salares Norte, sobre una reserva de oro multimillonaria en la región.

De hecho, uno de los primeros estudios de impacto ambiental, hecho por Gold Fields en 2018, plantea que “el plan de medidas de mitigación, reparación y compensación incluido en el Estudio de Impacto Ambiental considera las siguientes medidas: plan de rescate y relocalización de ejemplares de la chinchilla y el establecimiento de un área de protección efectiva de hábitat de la chinchilla en las proximidades del Proyecto”.

De acuerdo con Felipe Sánchez, Director Regional del SMA Atacama que ha estado involucrado en el caso, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), que también fiscaliza la Operación Chinchilla, advirtió a la compañía que no había evidencia científica que indicara que el traslado de las chinchillas fuera seguro para ellas, pero Gold Fields procedió de todas formas con los intentos de reubicación, con el permiso correspondiente.

“El SAG en varias ocasiones indicó que no había ninguna bibliografía al respecto, es decir, no había conocimiento que asegurara que este tipo de propuesta podía ser viable. Más allá de eso, el titular sostuvo que con los estudios que realizó en el área para la evaluación ambiental, que fueron cerca de dos años, con la metodología que estaba proponiendo de rescatar de este sector y llevarlo, iba a funcionar. Todo eso se hizo en el marco de la evaluación ambiental”, explica.

En 2022, la minera publicó un Protocolo de Referencia para una adecuada búsqueda y prospección de la especie Chinchilla chinchilla a nivel de la Región de Atacama, donde concluyen que la captura de estas especies puede producir altos niveles de estrés en el animal que desencadenarían en problemas de salud, por lo que tenía que ser un proceso rápido, preciso y de pronta liberación. Además, allí reconocen que la bibliografía sobre el tratamiento de las chinchillas de cola corta es escasa.

“Previo a cualquier manejo, se debe considerar que las chinchillas son susceptibles a hipertermia y a desprendimiento (deslizamiento) de la piel en caso de que los manejos no sean los apropiados, por lo que un correcto monitoreo y una correcta sujeción son fundamentales para evitar estas patologías. Las chinchillas deben manipularse con calma y suavidad para minimizar el estrés, y dada su alta capacidad auditiva, todo manejo debe ser realizado en silencio”, concluyeron.

Gold Fields aseguró que con personal capacitado, metodologías estudiadas y los permisos correspondientes del SAG y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la reubicación de las chinchillas sería exitosa, pero dos fallecieron en lo que se intentaba llevar a cabo el proceso.

Según explica Álvaro Rojas, las chinchillas murieron por estrés y una tercera terminó con una fractura. “Más que peligroso es catastrófico que un animal en peligro crítico de extinción sufra la muerte de 2 ejemplares. Este proceso contaba con la autorización del SEA, aun cuando poco y nada se sabía del comportamiento de la especie. Finalmente, la necropsia indicó la causa de muerte por un problema estomacal que a su vez fue probablemente causado por el estrés de la relocalización”, señala.

Cabe señalar que, este no ha sido el único incidente relacionado con pérdidas de la fauna silvestre a raíz del proyecto Salares Norte. En 2022 también se reportó la muerte de tres zorros culpeo (Lycalopex culpaeus), protegidos por la Ley de Caza y en peligro de extinción. Dos fallecieron atropellados por vehículos de la empresa y otro fue encontrado en la planta de tratamiento de aguas servidas.

Salares Norte recibió sanciones, pero continuó operativa.

“Vacío legal” estaría impidiendo la protección de la fauna silvestre

Según explica Sánchez, el SEA permite a las empresas presentar proyectos para que se evalúen en el marco de la ley, aun si están en un área protegida o interfiere con especies en peligro. “En Chile se pueden realizar proyectos en estas áreas o sobre especies que estén protegidas, siempre y cuando pase por un proceso de evaluación ambiental”, asegura.

De hecho, la Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, en su Artículo 10, no incluye referencias a especies o lugares, más bien establece cuáles son los proyectos que sí se pueden ejecutar con los permisos correspondientes, pese a la posibilidad de causar algún impacto en la flora o fauna.

Entre estos figuran centrales de energía, líneas de transmisión eléctrica, recorridos de transporte, proyectos de desarrollo urbano, proyectos mineros, forestales, explotación intensiva, entre otros de la letra A a la Q, que incluso pueden afectar a humanos.

La ley exige medidas de mitigación y control del impacto, como sería la Operación Chinchilla, aunque en algunos casos estas no cumplen los estándares y por ende debe intervenir la SMA. Aún así, los proyectos no se detienen por incidentes como el de las chinchillas.

Sánchez afirma que podría considerarse un vacío legal, porque “no está hecha la tipología en base a la especie. No es que diga: ‘mire, en tal lugar usted no va a poder hacer un proyecto porque hay especies protegidas’. No está hecha la ley, la normativa en Chile, solo es un listado de proyectos. Por eso es que la ley misma le permite al titular ejecutar un proyecto incluso dentro de un parque nacional”.

La única forma de intervenir, una vez iniciado el proyecto, es a punta de fiscalización, “por eso es que es importante aquí la responsabilidad del titular, porque el titular es quien nos entrega la información”, dice Sánchez.

Por ahora, el SMA dictó Medidas Urgentes y Transitorias (MUT) al proyecto Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Salares Norte, ya que “no hay certeza de la ausencia de ejemplares de la especie Chinchilla, la que se encuentra clasificada como En Peligro Crítico”, explicaron en un comunicado poco después de que Gold Fields informara que no se han localizado las chinchillas.

La primera temporada de chinchillas se acaba, y arrancamos noviembre con un noticición: Encontramos una segunda población de chinchillas de cola corta en Catamarca, como parte de un proyecto para relocalizar poblaciones en los Altos Andes. Sale hilo! (1/N) pic.twitter.com/zGrt2kdq8D — Alejandro Pietrek (@alepietrek) November 2, 2022

La compañía dijo que harían 3 rondas de búsqueda y de no aparecer, procederían a eliminar los roqueríos, pero el SMA pidió más antecedentes que demostraran la ausencia de las chinchillas y que el retiro de los roqueríos no las perjudicaría, por lo que la Operación Chinchilla está paralizada.

“El titular no estaría dando cumplimiento al Plan de Rescate y Relocalización para esta especie”, determinaron.

¿Por qué es importante proteger a la Chinchilla chinchilla?

La chinchilla de cola corta fue víctima de la caza en el norte de Chile, según detalla Álvaro Rojas, de la Mesa de Agua de Diego de Almagro, “se llegaron a exportar cerca de 20 millones de pieles, lo que la llevó a la extinción. Por suerte, en las últimas décadas han vuelto a aparecer, pero sigue siendo un mamífero del que se sabe muy poco”.

Ahora, las instalaciones mineras en zonas de gran altitud, cerca de roqueríos donde habita la chinchilla, son su mayor amenaza. Además, no ha sido posible contabilizar a sus poblaciones para tener una idea general de qué tan crítica es la situación.

Estos animales se ven afectados principalmente por “las vibraciones generadas por tronaduras que generan inmensas nubes de polvo que hemos divisado desde muchos kilómetros de distancia, movimientos de tierra y alto flujo de vehículos de todos los tamaños. El camino que va a la minera es la misma ruta que se usa para el turismo, así que eso también lo ven nuestros turistas”, plantea Rojas.

“Si para un humano es molesto vivir junto a una obra en construcción, llegando incluso a generar problemas de salud, trato de dimensionar en las proporciones lo que una minera representa para una colonia de chinchillas”, advierte.

El lugareño explica que la Mesa de Agua de la comuna se ha dedicado durante 20 años a tratar de proteger el territorio y participaron en 2017 y 2018 en iniciativas ciudadanas para tratar el tema.

“Se le planteó a la compañía la preocupación por las chinchillas, el agua y el cianuro y se hicieron las observaciones que la ley permite, pero dado que como ciudadanos no somos vinculantes en estos proyectos, nuestras observaciones no tienen peso suficiente”, reclama.

“Me parece increíble que aún con los grandes problemas ambientales que ha tenido esta compañía no se les haya revocado su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En el estudio de impacto ambiental, la empresa indicaba que solo las chinchillas se verían afectadas, pero también 3 zorros han resultado muertos dentro de la faena, es decir, no están cumpliendo los compromisos ambientales”, agrega.

Sánchez, por su parte, manifestó que “se entiende la preocupación de la comunidad y por eso es que nosotros quisimos salir con la medida, porque quisimos revisar toda la información. Nos dimos cuenta de que el titular no nos entregó todo lo que necesitábamos”.

“Era lógico pensar que si solo se detenía el proceso de relocalización y no la faena completa, las chinchillas de igual manera se iban a ver afectadas y es justamente lo que hoy es noticia: las chinchillas no aparecen”, cierra Rojas.