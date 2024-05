Doble sueldo, autopréstamos y pagos a familiares: el peritaje que enreda al dos de Jadue en Achifarp

Un peritaje de cuentas bancarias de Achifarp reveló presuntas maniobras ilegales de su ex Secretario Ejecutivo, José Muñoz Becerra, para apropiarse ilícitamente de fondos de la organización. Las operaciones habrían incluido autopréstamos no devueltos y transferencias de varios millones de pesos, con una desconocida empresa como intermediaria. La Contraloría realizó el análisis en el contexto del denominado “caso Farmacias Populares”, que complica al alcalde de Recoleta y ex Presidente de la Asociación, Daniel Jadue. Hoy se lleva a cabo la tercera jornada de formalización, con ambos enfrentando la posibilidad de quedar en prisión preventiva.