Entre este lunes 3 y el miércoles 5 de mayo se desarrollará una nueva edición del CyberDay. Año a año, algunos de los productos que los chilenos más revisan son ofertas de vuelos.

El masivo evento de compras en línea coordinado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), parte a las 00:00 de este lunes (hoy a la medianoche) con 777 marcas de vestuario, calzado y accesorios, hogar y tecnología.

Como ya es costumbre, el sitio web del evento (www.cyber.cl) agrupa todas las marcas que participan con sus descuentos. Para la edición 2024 se conoce que al menos 70 tiendas serán debutantes, 21 son regionales y 40 son fundaciones solidarias.

A ellas se suman empresas de vestuario, calzado y accesorios (141), hogar (74), salud y belleza (74), deportes y outdoor (60), tecnología (40) y más.

Estas son las ofertas en vuelos y más del CyberDay

Para esta jornada, CyberDay contará con unas 30 empresas que tendrán ofertas en vuelos, viajes, hoteles, cruceros, y turismo en general. Revisa a continuación las marcas que tendrán descuentos durante este año. Ten en cuenta que muchas de ellas piden registrarse para acceder a las rebajas:

Vuelos

LATAM Airlines: aún no anuncia sus promociones.

Iberia: aún no anuncia sus promociones.

British Airways: aún no anuncia sus promociones.

Level: aún no anuncia sus promociones.

Paquetes de viajes:

Viajes Falabella: hasta 70% de descuento.

Cocha: aún no anuncia sus promociones.

Atrápalo: hasta 60% de descuento en viajes y 80% en panoramas.

Despegar: aún no anuncia sus promociones.

ClubMed: aún no anuncia sus promociones.

Turismo City: aún no anuncia sus promociones.

Epic Travels: aún no anuncia sus promociones.

MultiDestinos: aún no anuncia sus promociones.

Viajes El Corte Inglés: aún no anuncia sus promociones.

Viajobien.com: aún no anuncia sus promociones.

Cruceros

Celebrity Cruises: aún no anuncia sus promociones.

Royal Caribbean: aún no anuncia sus promociones.

Hoteles y Escapadas

Huilo-Huilo: aún no anuncia sus promociones.

Valle Nevado: aún no anuncia sus promociones.

Nayara Resorts Hanga Roa: ofertas en viajes entre el 3 de junio y 30 de septiembre de 2024.

Nayara Resorts Alto Atacama: ofertas en viajes entre el 3 de junio y 31 de agosto de 2024.

Termas Aguas Calientes: aún no anuncia sus promociones.

Hotel Termas de Chillán: aún no anuncia sus promociones.

El Copihue: aún no anuncia sus promociones.

Puyehue: aún no anuncia sus promociones.

Hotel Magnolia: aún no anuncia sus promociones.

EFE Trenes de Chile: aún no anuncia sus promociones.

Renta de Autos:

Europcar: aún no anuncia sus promociones.

Mitta: hasta 45% de descuento en el cupón de arriendo.

Asistencia en Viajes

Assist Card: aún no anuncia sus promociones.

Universal Assistance: aún no anuncia sus promociones.

Omint Assistance: hasta 30% de descuento en coberturas a cualquier destino.

Travel Security: aún no anuncia sus promociones.