Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En una audiencia fijada para el próximo lunes 18 de diciembre, el Ministerio Público formalizará cargos contra dos ex carabineros que participaron en una carrera clandestina en La Serena, luego de ser dados de baja de la institución. La investigación se inició tras la difusión de un video que mostraba a una patrulla policial involucrada en una carrera ilegal en la vía pública. El general Juan Muñoz de Carabineros Coquimbo expresó que la institución no tolera acciones contrarias a la ley. Los cargos a formalizar son participación en carrera no autorizada de vehículo motorizado y obstrucción a la investigación. La Fiscalía de La Serena continúa con las diligencias sin adelantar detalles para no entorpecer la investigación. El delegado presidencial regional, Galo Luna Penna, lamentó el incidente y destacó los esfuerzos conjuntos con Carabineros para garantizar la seguridad regional, enfatizando que esta situación no debe opacar el trabajo realizado.