Durante la tarde de este lunes, Fiscalía informó un desalojo que realizó en pasajes del Cerro Chuño, en la ciudad de Arica. Lugar donde funciona la base de operaciones de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua.

Allí, y en coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales, funcionarios realizaron diligencias para fiscalizar loteos irregulares, y al mismo tiempo, investigar delitos conexos en la zona.

Según señaló The Clinic, el operativo no estuvo enfocado en el sector donde opera el crimen organizado. En ese sentido, se advirtió que pese a fiscalizarse pasajes con alto índice delictivo, no se ha conirmado que dichos delitos estén vinculados a Los Gallegos.

Junto a funcionarios de Fiscalía, personal de Carabineros y la PDI apoyaron el desalojo, el que se concretó durante la mañana de este lunes.