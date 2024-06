Este martes 18 de junio, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, finalizó las diligencias que le fueron encomendadas en Arica. Estas giraban en torno a la investigación de la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida el 27 de abril pasado en Putre.

Tras una serie de interrogatorios, la reconstitución de la escena, y una conversación personal con la presidenta del tribunal de alzada, Juana Ríos Meza, la ministra cumplió con lo designado por la Corte Suprema el pasado 8 de mayo y vuelve para continuar con las indagaciones.

Recordemos que la muerte del joven de 19 años ocurre en una marcha por el sector de Pacollo, a 4.250 metros sobre el nivel del mar, junto a los demás soldados conscriptos de la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco”.

La muerte impactó al país, dado el peligroso ambiente al que fue expuesto Vargas, y el INDH no dudó en calificar la situación como “una violación de derechos humanos”. No obstante, aún no son del todo claras las causas y circunstancias del hecho.

Jenny Book tiene previsto realizar próximamente la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, diligencia que “coordinó con la Policía de Investigaciones (PDI) y en la cual participarán funcionarios del Servicio Médico Legal y del Instituto Nacional de Derechos Humanos; además estarían presentes la madre y familiares del joven”, sostuvo el Poder Judicial.

Esto en medio de la desconfianza que ha mostrado la propia madre y que, en conversación con BioBioChile, declaró: “si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no. Primero, yo no confío en la ministra Book porque ella es esposa de militar. Segundo, ella está con que la investigación quede en la Fiscalía Militar”.

Recordemos que la contienda de competencias que definiría si el Caso Conscriptos quedaba a manos de la justicia civil o militar se aplazó para el próximo lunes 24 de junio. Esto, tras un recurso interpuesto por el INDH en contra de la magistrada Letelier por un posible tráfico de influencias.