Romy Vargas, madre del conscripto fallecido Franco Vargas, expresó su rechazo a la exhumación del cuerpo de su hijo ordenada por la ministra en visita, Jenny Book. Esta resolución, con fecha 14 de junio, invoca el Protocolo de Minnesota.

En entrevista exclusiva con BioBioChile, Romy Vargas declaró que “si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no -a la exhumación-. Primero, yo no confío en la ministra Book porque ella es esposa de militar. Segundo, ella está con que la investigación quede en la Fiscalía Militar”.

La ministra Book ordenó la exhumación en el marco del caso Conscriptos de Putre. La resolución, de cuatro párrafos, instruye al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago para aplicar el Protocolo de Minnesota y realizar todos los exámenes necesarios.

En esa línea, Romy Vargas manifestó su preferencia por una investigación civil. “La justicia militar puede tener avance y la civil, que es en la que yo confío, está impedida (…) yo quiero que sea la justicia civil, porque ahí no hay influencias”.

De acuerdo con los antecedentes, la resolución de exhumación se concretó este viernes 14 de junio, y ordena al SML de Santiago a practicar los exámenes pertinentes tras recibir un informe de viabilidad de la Policía de Investigaciones (PDI). Este informe debe emitirse en un plazo no superior a 20 días.

Así las cosas, Vargas desconfía de la ministra Book y de su entorno. “Yo no sé si va a participar personas que son de confianza del círculo de confianza de ella y que vuelvan a mentir como lo hicieron en el Servicio Médico Legal de Arica. Me rehúso”.

Madre de Franco Vargas por ministra: “Quiere impunidad”

La madre del fallecido conscripto Franco Vargas cuestionó la falta de comunicación por parte de la ministra Book. “Nunca se ha dirigido a mi persona, ni una llamada, ni una charla, ni una citación. Nunca se ha acercado a mí, siempre hemos averiguado todo por la prensa”.

El hijo de Romy Vargas falleció el pasado 27 de abril durante una marcha de entrenamiento militar en Putre.

Según esta madre, la ministra no busca justicia. “Esa señora no se ha acercado a ninguno de nosotros los afectados, se ha acercado con toda la gente del Regimiento de allá para ayudarlos, porque ella no quiere justicia, quiere impunidad“.

La resolución de la ministra Book también busca que, tras los exámenes, se proceda a la inmediata sepultura del conscripto y se informe de los resultados obtenidos. Vargas, sin embargo, anunció su oposición activa a la exhumación.

“Si ella me dice que va a exhumar el cuerpo, yo no lo voy a permitir y si ponen una orden, yo voy a llamar a la prensa (…) yo me voy a ubicar en la tumba de mi hijo para que ella no lo toque”, aseguró.

Protocolo de Minnesota

El Protocolo de Minnesota se aplica a la investigación de muertes potencialmente ilícitas, especialmente aquellas causadas por actos u omisiones del Estado. En su versión 2016, tiene como finalidad proteger el derecho a la vida y los derechos humanos.

La exhumación se enmarca en este protocolo, buscando antecedentes en el caso del conscripto fallecido.

Actualmente, existe una contienda de competencias entre la justicia civil y militar que debe resolver la Corte Suprema. La Segunda Sala de la Corte Suprema decidió paralizar las diligencias de la Fiscalía Regional de Arica, en respuesta a una orden de no innovar presentada por la Fiscalía Militar.

La resolución de la Corte Suprema frena las diligencias civiles hasta que se determine si la jurisdicción del caso será militar o civil. En ese contexto, Romy Vargas fue clara en su preferencia por la justicia civil y su desconfianza en la ministra Jenny Book.