En entrevista con El País, la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, dio a conocer algunos de sus lugares favoritos de Santiago. Sitios que han marcado su biografía y otros que le gusta visitar.

Ubicado en Avenida Carlos Valdovinos 1951, la exministra reveló que disfruta de bailar “harta cueca y música popular” en el Bar Victoria de Pedro Aguirre Cerda.

“A mí me gusta bailar cueca y cumbia, las dos cosas. Cueca empecé a bailar tarde. Me habían enseñado en el colegio, pero yo encontraba que había que tener cierta gracia que no tenía. Hasta que un día una amiga me dijo: ‘La cueca una la baila como la siente’. Y ahí me empecé a relajar y llevo como 10 años bailando cueca”, comentó.

En un plano más íntimo, la candidata también se refirió a su parcela localizada en la comuna de Padre Hurtado, al sur de la capital. “Es una parcela familiar, mi refugio“, explicó.

En ese sentido, contó que adquirió la propiedad en 2010 y que vivió ahí durante varios años. “Pero cuando asumí como ministra, en 2022, tuve que volver a Santiago. Es fuerte, porque el tema de los tacos en Santiago es impresionante“, dijo.

Respecto a sus lugares favoritos para almorzar, la líder comunista nombró los restaurantes El Ancla y La Quintrala. Sobre el primero, expresó: “Me encantan los mariscos”.

“Y lo primero que como son las almejas, cruditas. Almejas al matico. Pero me gustan los locos, piures, choritos. Lo dije y me dieron ganas de comer. Me encantan”, sostuvo.

Jeannete Jara: “La Usach es uno de mis lugares favoritos”

Sin embargo, sin duda uno de los sitios que vive en el corazón de la candidata es la Universidad de Santiago (Usach). Lugar donde dio sus primeros pasos en la política.

“La Usach es uno de mis lugares favoritos porque me gusta mucho la historia y porque tengo una conexión emocional grande con la universidad. Yo miro su edificio de dos pisos y veo la historia de Chile, me pasa algo especial. Es todo el desarrollo industrial de Chile concentrado en dos patios, que son monumentos nacionales”, comentó.

Asimismo, agregó: “El casino, con las mismas baldosas del año de la pera, que tiene una escalera de caracol desde donde yo -cuando era presidenta de la federación de estudiantes- les hablaba a mis compañeros“.