El Colegio de Profesores condenó la agresión sufrida por una docente del Liceo de Trehuaco, en la región de Ñuble, de parte de un alumno de primero medio.

La profesora permanece internada a la espera de nuevos exámenes médicos que determinarán si es necesaria una cirugía para tratar una posible fractura de cráneo.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, advirtió que “esto no puede seguir ocurriendo y se deben tomar las medidas para entregar a los colegios las condiciones que den seguridad, tranquilidad y la debida convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar”.

El líder del Colegio de Profesores explicó que para que este tipo de agresiones no sigan ocurriendo “debe operar el sistema, lo que no se está logrando, hay un vacío y deficiencias muy grandes, y este caso así lo demuestra”.

Aguilar señaló que es necesario “acelerar la Ley de Convivencia Escolar que se tramita en el Congreso, ha demorado demasiado. Estuvimos la semana pasada en la Comisión de Educación del Senado, pero hay lentitud y esta ley es urgente (…)”.

Este tipo de problemas, según el presidente del gremio, están “en nuestra Agenda Corta que queremos trabajar con el Mineduc, la violencia, las agresiones y la convivencia. Levantamos con fuerza la importancia de este tema para que sea abordado por las autoridades”.

Condiciones de trabajo

A juicio de Aguilar, se debe revisar “en qué condiciones se están trabajando las políticas de inclusión en los establecimientos educacionales. Hemos denunciado que no se cuenta con los debidos recursos humanos y materiales para generar una verdadera inclusión en los colegios. Alumnos que requieren una atención especial y no la tienen porque los equipos son insuficientes, porque al profesor de aula regular se le pone en una situación muy compleja de tener que enfrentar situaciones complicadas que se producen muchas veces con alumnos que tienen necesidades especiales y que no tienen el apoyo suficiente”,

El líder docente agregó que “junto con una normativa general sobre convivencia escolar, se requiere del aumento de recursos y las condiciones de trabajo para apoyar verdaderamente a los estudiantes con necesidades educativas especiales (…)”.