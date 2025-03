El diputado Tomás de Rementería (PS), quien es pareja de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), se refirió al allanamiento que realizó la PDI a la casa de la parlamentaria, el mismo día que nació su hijo Borja.

Recordemos que la legisladora está siendo investigada por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella, que involucra también a la exalcaldesa de Santiago y militante comunista, Irací Hassler.

De Rementería comentó qué pasó ese lunes 3 de marzo, cuando su madre, quien se encontraba en el departamento de Cariola junto a los hijos del diputado, le informa que la Policía de Investigaciones había llegado al domicilio.

Al preguntarle si sabían que había una investigación, el parlamentario, en diálogo con T13 Radio, señala que “no tenía información (…) Hay cosas que a mí me extrañan porque cuando llega el oficial de la PDI y cuando yo salgo, se nos informa que hay un carro de la PDI afuera del hospital. Entonces, me parece muy dudoso cuando el fiscal Cooper dice que desconocía la situación”.

En cuanto al procedimiento, De Rementería cuenta que cuando llega al departamento le dicen que “están buscando los elementos electrónicos de Karol, especialmente el teléfono y ahí me dicen que ellos tienen un carro en el hospital y que si no les entregan el teléfono, esto va a ser con escándalo”.

El legislador señala además que todo esto “fue dentro de la formalidad, pero tenso”, puesto que él, por ejemplo, les pidió la resolución o que le dejaran una copia, sin embargo, no se lo permitieron.

Allanamiento en casa de Karol Cariola

Respecto a si los funcionarios de la PDI trataron de incautar un teléfono de uno de sus hijos, De Rementería dice que sí, específicamente de su hija de 3 años. “Señalaban que el teléfono, al no tener chip o al no estar prendido, no podían prever que era de una niña. Les tuve que convencer mostrándoles que la diputada Cariola no es muy fanática de aplicaciones sobre Bluey o cosas infantiles… y le arrebatan el teléfono de las manos a mi hija, con mis dos hijos ahí presentes, en una situación de la PDI, cuando mis hijos lo que estaban esperando era conocer a su hermano”, relata el diputado.

El legislador señala que finalmente la madre de Karol entrega el teléfono afuera del hospital.

Entremedio de toda esta situación, De Rementería señala que previo a que él llegara al domicilio, su hijo de 8 años le escribe por WhatsApp y le dice: “‘Está la PDI acá"”, o sea, para el diputado, “es una situación que tampoco trataron de hacerlo como algo discreto”.

“El fiscal Cooper tenía esta información hace un año, decide especialmente este momento, sabiendo que era un hecho público y notorio que Karol Cariola estaba embarazada (…). Un descriterio total”, acusa el diputado.

“Yo encuentro especialmente grave que no haya un sentido crítico en el análisis del informe policial de parte del fiscal Cooper. Espero que haya una explicación del fiscal Cooper, que sea un poco más convincente (…)”, critica el legislador, añadiendo que “acá no hablo como pareja de Karol, lo digo como abogado, aquí me parece que es evidente que no se configuraban los elementos de tipo penal en la información disponible que tenía el fiscal”.

En tanto, De Rementería indica que en este caso “hay un sesgo”, puesto que al diputado Ojeda, a la diputada Pérez y al diputado Pulgar, se les pidió voluntariamente la entrega de sus teléfonos. “¿Por qué esta diferencia?”, se pregunta el diputado.