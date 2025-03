La ministra vocera de Gobierno subrogante, Aisén Etcheverry, defendió la decisión de la diputada comunista Karol Cariola de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile.

Recordemos que el abogado de la parlamentaria, Juan Carlos Manríquez, anunció la presentación de una denuncia internacional por vulneración de derechos de un recién nacido.

Lo anterior, luego del polémico allanamiento ordenado por la Fiscalía en su contra, durante el nacimiento de su primer hijo con el diputado socialista Tomás de Rementería.

Destacar que la legisladora está siendo investigada por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella, que involucra también a la exalcaldesa de Santiago y militante comunista, Irací Hassler.

Consultada respecto a la decisión de Cariola de acudir a la CIDH, en entrevista con Infinita, la portavoz de Gobierno aseguró que “las personas tienen todo el derecho de ejercer todas las acciones que correspondan, eso aplica de manera transversal”.

“Aquí existen esos procesos, existen los procedimientos mediante los cuales se pueden ejercer y por lo tanto no nos corresponde a nosotros calificar si es correcto o incorrecto”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que “las personas tienen el derecho de ejercer su garantía y eso es algo que tiene que ocurrir en cualquier estado de derecho, algo que nosotros resguardamos y respetamos profundamente”.

“La institucionalidad tiene una razón de ser y por lo tanto la forma en cómo confiamos en las instituciones y hacemos que se fortalezcan es usando los procedimientos que la ley nos entrega”, añadió.

“No tenemos que sobrecalificar esas acciones como desconfianza, son instituciones que están funcionando”, sentenció Etcheverry.

Cabe destacar que la diputada Cariola acusó haber sido víctima junto a su hijo recién nacido de una violación de derechos por parte de la Fiscalía.

“Me ha costado mucho asimilar que tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, ya que tan solo a horas de mi parto, organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

“Tomaremos todas las acciones que sean necesarias para resguardar nuestra dignidad, para que nunca más una mujer, ninguna de nosotras, tenga que pasar por lo que yo pasé”, agregó Cariola.

“Siempre he actuado de buena fe y de frente. Esta no será la excepción, es por eso que he solicitado la nulidad del procedimiento y hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (NDR:Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, concluyó.