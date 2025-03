El senador Iván Moreira (UDI) calificó de "miserable" la acusación del líder de Republicanos, José Antonio Kast, hacia el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por supuestos vínculos con la narcopolítica. Moreira desestimó las declaraciones de Kast como un acto desesperado y sucio de política, destacando que, a pesar de las diferencias ideológicas, no caerán en prácticas reprochables.

El senador Iván Moreira (UDI) tachó de “miserable” la declaración del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, respecto a a que el -ahora- ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tendría vínculos con la narcopolítica.

Recordemos que el precandidato presidencial dijo que “la designación de Álvaro Elizalde como ministro del Interior es un retroceso gigantesco en la lucha contra el crimen organizado”, ya que tiene “relaciones políticas con personas eventualmente vinculadas al narcotráfico”.

Esto fue refutado por Moreira, quien aseguró que “esta es una demostración más de la desesperación del jefe de la secta, don José Antonio Kast, que está desesperado por el surgimiento de (Johannes) Kaiser, que a él lo ha disminuido“.

“A mí me parece que lo que hace Republicanos y el jefe de la secta, Kast, es bastante miserable. Es instalar una política sucia, no de argumento. Y por muy que estemos lejos ideológicamente con el ministro Elizalde, nosotros no vamos a caer en estas actitudes que son verdaderamente reprochables”, aseguró.

Moreira compartió su reproche mediante X, donde recalcó lo “miserable” de la declaración del líder republicano.