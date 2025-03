Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, admitió hallazgos en la investigación de los gastos reservados utilizados por el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante su comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve. Se destacó la falta de entrega de la Declaración de Intereses y Patrimonio reforzado por parte de Monsalve, generando análisis sobre el uso de los fondos reservados. La Contraloría finalizó la investigación con hallazgos que no pueden ser revelados públicamente, debiendo discutirse en una sesión secreta de la Comisión de Inteligencia. Se dio plazo hasta el 26 de marzo para que el gobierno informe sobre el uso de estos fondos, con Monsalve recibiendo un apercibimiento por no presentar la declaración de intereses. La oposición renovó críticas contra Miguel Crispi por no responder preguntas alegando comunicaciones reservadas con el Presidente de la República, en medio de cuestionamientos por su rol en la crisis desatada por la denuncia contra Monsalve. La Contraloría se limitó a señalar que no tiene competencia en el tema, destacando la importancia del nuevo instructivo que exige a funcionarios asistir a investigaciones. La Comisión espera la respuesta del Fiscal Nacional para decidir si reiterarán la invitación a Crispi, en lo que sería la última semana de funcionamiento ordinario de la instancia investigadora.