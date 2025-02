Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El ministro de Energía, Diego Pardow, respondió a las críticas de Evelyn Matthei por el megacorte de luz, instando a no politizar la emergencia. Según el estudio de la Asociación de Clientes Libres, la falla se debió a problemas de gestión, no a falta de inversión. Pardow destacó que esta asociación no tiene relación con el gobierno y llamó a asumir responsabilidades sin fines políticos.