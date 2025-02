El presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), anunció que -durante la próxima semana- tras el receso legislativo, solicitará a dicha instancia citar a una sesión especial para poder abordar el megacorte de luz.

Al respecto, el parlamentario gremialista adelantó que no solo buscarán citar al ministro de Energía, Diego Pardow, para que se refiera a las acciones y las eventuales sanciones que adoptará el gobierno tras lo ocurrido, sino que también solicitarán la participación del Coordinador Eléctrico Nacional y de la empresa ISA InterChile, que es la encargada de la operación de la línea donde se generó la falla.

En esa línea, junto con lamentar la situación ocurrida, Sulantay adelantó que iniciarán también una serie de acciones fiscalizadoras en el Congreso, como la presentación de oficios y la citación de otras autoridades, a fin de determinar las eventuales responsabilidades políticas o administrativas que pudieron existir, como también para evaluar las medidas a adoptar ante futuros cortes de energía.

“Estamos hablando de la mayor interrupción eléctrica de los últimos 15 años, de tal manera que es indispensable determinar las eventuales responsabilidades que pudieron existir”, comentó el parlamentario UDI.

Igualmente, además conocer las causas de lo ocurrido, el presidente de la comisión de Minería y Energía calificó como “imprescindible” acordar con las autoridades y las compañías involucradas un plan de contingencia para así enfrentar de mejor manera este tipo de situaciones.

Oficio al Senarc tras megacorte

Por otro lado, Sulantay anunció que también oficiarán al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que puedan evaluar si corresponde solicitar compensaciones en el caso de que algún cliente haya sufrido pérdidas producto del corte eléctrico, por lo que invitarán al actual director.

“Lo más importante es que esta situación no quede en vano, porque un corte de esta naturaleza no es algo usual en nuestro país y requiere ser tratado como tal. Por eso no solo exigiremos que se establezcan todas las sanciones administrativas que correspondan, sino que también buscaremos determinar las eventuales responsabilidades que pudieron existir y, de ser necesario, exigiremos que se compense a todos los clientes que pudieron haberse visto afectados”, reiteró el legislador UDI.