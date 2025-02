Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La defensa de la diputada Catalina Pérez, liderada por los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo, anunció que apelarán ante la Corte Suprema la sentencia que acogió la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Argumentan que el fallo carece de fundamentos sólidos y señalan que la diputada no tuvo participación en la adjudicación de convenios, respaldado por una extensa investigación y testimonios. Además, destacan que los mensajes de WhatsApp usados como base son posteriores a los hechos en cuestión y que las cuentas bancarias de Pérez no reflejan ingresos por los convenios. La defensa enfatiza que la responsabilidad de la diputada no está probada y confían en que la Corte Suprema respaldará sus argumentos.