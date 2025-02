Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, solicitó al Ejecutivo dar urgencia al proyecto de ley que suspende el sueldo de los parlamentarios desaforados por procesos penales en su contra, argumentando que un parlamentario desaforado no debería recibir la dieta parlamentaria al no poder ejercer sus funciones. Actualmente, existen dos iniciativas al respecto, una presentada por la senadora Fabiola Campillai y otra por el diputado Andrés Giordano, que podrían fusionarse en la Cámara de Diputados. Ibáñez hizo hincapié en la importancia de que los parlamentarios desaforados no utilicen recursos provenientes de los impuestos de los chilenos para su defensa legal, y solicitó al Gobierno que le dé urgencia al proyecto para eliminar este privilegio. En la actualidad, se encuentran desaforados los diputados Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Catalina Pérez, quien planea apelar la decisión ante la Corte Suprema.