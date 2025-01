Estos días son claves para el proyecto de la reforma de pensiones, el cual se está tramitando en la Comisión de Hacienda del Senado, que preside el senador Felipe Kast (Evópoli). El parlamentario pidió “menos ansiedad” de parte del oficialismo.

En diálogo con T13 Radio, el legislador señaló que: “Le pediría al oficialismo un poco menos de ansiedad y más seriedad. Vamos a trabajar todos los días que sea necesario, aquí nadie quiere dilatar”.

Kast comentó que citó al Consejo Fiscal Autónomo, puesto que “hay temas financieros muy complejos. Son más de 600 páginas que hay que analizar con cuidado. Recibimos al CFA ayer, tuvimos más de 11 recomendaciones, varias de ellas afortunadamente logramos que se incorporaran como indicaciones, pero hay temas pendientes muy importantes”.

Por ejemplo, el senador apuntó a que “está todo el tema del informe financiero, que le faltaban varias cosas que incluir, se lo comenté al ministro y a la directora de Presupuesto. Todos los temas asociados a la reforma que tienen que ver con la subvención a los colegios y los consultorios”.

“Los colegios subvencionados en todo Chile tienen 70% de su gasto en personal. Si usted le aumenta las cotizaciones, como estamos haciendo en este proyecto, la subvención claramente no va a alcanzar. No estaba considerado eso en el informe financiero. Lo mismo ocurre con los consultorios”, indicó el senador.

Al preguntarle por algunas voces del oficialismo que dicen que la derecha está dilatando este asunto y quiere dejarlo para marzo, Kast dijo que “es una forma de trabajar en serio. Lo que creen algunos es que la Comisión de Hacienda va a ser un buzón. Están muy equivocados (…). Aquí nadie quiere tirar por la borda la posibilidad de llegar a una buena reforma de pensiones, pero de que hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en Hacienda”.

Reforma de pensiones

El parlamentario remarcó el compromiso de Chile Vamos con el acuerdo y sacar adelante la reforma. “Seguimos comprometidos, pero eso no significa que no tengamos que perfeccionarlo. Yo soy presidente de la Comisión de Hacienda y me toca una serie de funciones que voy a cumplir íntegramente”, señaló.

“Desgraciadamente, hay algunos que han presionado para que nos apuremos. Mi rol es asegurar que esto llegue a puerto de buena manera (…). Siempre se pueden caer las cosas, pero yo encuentro más grave legislar mal”, apuntó Kast.

El senador de oposición dijo que “nuestra única pega es generar una buena política pública. Si hay extremos, ya sea del Frente Amplio o de la extrema derecha, que tienen problemas con aspectos del proyecto, es un problema de ellos”.