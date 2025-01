José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, criticó al presidente Gabriel Boric por acelerar la discusión de la reforma de pensiones por motivos políticos, tras confirmarse que convocará a la Cámara de Diputados para legislar el proyecto de manera extraordinaria la próxima semana. Kast calificó el proyecto de reforma como improvisado y acusó a Boric de querer obtener réditos electorales al apurar su trámite. El líder republicano cuestionó la falta de debate y transparencia en el proceso, destacando que la reforma no ha sido bien recibida por expertos no politizados. Además, recordó que propuestas anteriores de Boric fueron rechazadas por la ciudadanía, llamando a los parlamentarios a ejercer su responsabilidad en el análisis del proyecto.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, lanzó sus dardos en contra del presidente Gabriel Boric, a quien acusa de acelerar la discusión de la reforma de pensiones por fines políticos.

Esto, luego que se confirmara que el mandatario convocará a la Cámara de Diputadas y Diputados para legislar la reforma, de forma extraordinaria, durante la próxima semana.

En conversación con CNN Chile, Kast sostuvo que la reforma previsional es un proyecto que se viene trabajando desde hace varios años, pero hace “dos semanadas cambiaron todo y presentaron un mal proyecto, improvisado, que ha sido modificado en el debate que han tenido los propios senadores”.

“Como los tiempos políticos para el presidente Boric no son los tiempos de Chile, y él quiere acelerar una reforma que le puede traer algún dividendo político electoral a él y a su conglomerado, va a ejercer una facultad que le corresponde, pero de forma extraordinaria para casos excepcionales”, añadió.

Sobre esto último, aseguró que el jefe de Estado toma esta “facultad que es de él, que no se ha utilizado, durante años, para un fin político electoral. La toma para acelerar el trámite de una mala reforma, que es improvisada y que quieren votar a escondidas de las personas porque no quieren que se conozca todo el detalle de lo que está planteado”.

Tras esto, el candidato presidencial recordó, a modo de comparación, los tiempos parlamentarios del presidente Gabriel Boric, apuntando a que todo lo que este propuso en la Cámara Baja fue rechazado.

“Si nosotros vemos qué es lo que planteó el presidente Boric durante su ejercicio parlamentario, su ejercicio como presidente, lo que plantearon en la reforma constitucional, todo eso fue rechazado por la ciudadanía”, comentó.

“El presidente Boric sufrió una derrota tremenda cuando pierde su proyecto de refundación nacional. Y ahí estaba claro que la gente no quería que afectaran su patrimonio individual en el tema de la capitalización individual. ¿Qué planteaba él? Que se acabe la AFP. ¿Qué le dijo la gente? No, nosotros queremos que nuestra plata sea nuestra plata y no queremos entregársela a los políticos para que la administren”, complementó.

En esa línea, el líder Republicano solicitó mayor “seriedad” para el proyecto de pensiones, ya que -a su juicio- esta iniciativa “debiera tener al menos un tiempo razonable de debate, de discusión, y donde los expertos puedan ir a exponer lo que ellos han planteado”

“La mayoría de los expertos de verdad, no politizados, no ideologizados, dicen que esto es una reforma improvisada, acelerada, y que puede tener resultados muy malos para la patria en los próximos años”, completó.

Por último, hizo un llamado a “los parlamentarios que tienen dudas, no solo a los de Chile vamos, hay otros parlamentarios que también tienen dudas, que ejercen la responsabilidad en su cargo, cosa que hasta ahora no hemos visto.“