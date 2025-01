Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La ministra del Interior, Carolina Tohá, desmintió los rumores sobre su posible postulación presidencial en marzo, señalando que aún no se han tomado decisiones al respecto y que todo lo que se ha especulado es pura suposición. Afirmó que las decisiones se tomarán pensando en el bien de Chile y en cómo ser más útil para el país, pidiendo que no se den por hecho cosas que aún no se han definido y que se deben decidir considerando los desafíos futuros tanto en el Gobierno como en las definiciones que no esperan este año.