La excandidata a la Gobernación Regional de O´Higgins, Carol Aros (PDG), rindió una millonaria boleta de honorarios por servicios realizados durante el reciente proceso eleccionario.

En concreto, la ahora militante de Amarillos informó al Servicio Electoral de Chile (Servel) que gastó $35 millones en la administración de sus redes sociales, un plan de marketing y la gestión de prensa.

Ahora bien, lo curioso de esta situación, es que la persona contrata para llevar a cabo dichos trabajos fue una masajista, quien -según aseguró- no “sabe nada sobre redes sociales”.

Según reveló Ciper, la profesional aludida fue identificada como Irma Parraguez, de 57 años, quien fue contratada en 2024 por la Municipalidad de Santa Cruz para desempeñar funciones de masoterapeuta a personas de la tercera edad.

Sin embargo, consignan, al tomar contacto con ella, esta aseguró que no se acuerda “de la boleta ni de la candidata”.

“Le leímos la glosa que aparece en su boleta rendida al Servel, tras lo cual reconoció que ella no tiene conocimientos sobre manejo de redes sociales y pidió tiempo para hacer consultas sobre los servicios que había prestado. Solicitó que la llamáramos en algunos minutos”, sostiene Ciper.

En esta segundo llamado, en tanto, contestó su hijo, quien aclaró que su madre formó parte de un “equipo de varias personas que incluía a un periodista, un administrador de redes y un ingeniero en informática”.

Consultada por esta situación, la excandidata a la Gobernación de O’Higgins, Carol Aros, comentó que “efectivamente” la boleta de honorarios emitida corresponde a un pago por los servicios de Parraguez, junto a otras dos personas más.

“Ellos hicieron redes sociales. Grabaciones en terreno. Llevaron todas mis redes sociales. Es que nunca había tenido temas con redes sociales”, explicó Aros, agregando sobre la misma que “trabajaron superbién, o sea, llegué a un alcance de 4 millones”.

Asimismo, enfatizó en que le parece “raro, muy raro, rarísimo” que Irma Parraguez asegurara que no tenía conocimientos comunicacionales, ya que “ella tiene un equipo de gente”, por lo que lideraba el equipo.

Por último, respecto sobre cómo conoció a la masajista de 57 años, la excandidata comentó que fue “a través de un conocido que también trabajaba con redes sociales. Me recomendaron el trabajo de ella”.

¿Y quién es ese conocido?

– Es un amigo mío.

¿Y podemos saber el nombre? ¿Trabaja con Parraguez?

– Noo, no trabaja con ella, para nada.

Y el equipo de la señora Irma Parraguez, ¿quiénes lo componen?

– Había personas que trabajaron, fueron varias, porque unos veían las redes sociales, otros respondían las redes sociales, otros veían el tema comunicacional…

¿Cuántas personas?

– Como tres personas que veían…

¿Incluyendo a la señora Irma Parraguez?

– Sí.

O sea, la señora Irma y otras dos personas prestaron los servicios.

– Exacto.

¿Cómo explica, entonces, que ella preste estos servicios si afirma que no sabe de estas cosas?

– Yo ahí lo desconozco.

Según información pública, ella es masajista.

– Ahí yo desconozco si ella trabajaba en otros rubros. Yo ahí no lo sé. No le he preguntado si tiene otros rubros.

¿La conocía de antes?

– Solo para esta campaña.

¿No es esta una boleta falsa, entonces?

– No, no, no. Si llegamos a un alcance de 4 millones de visualizaciones. No fue una campaña para buscar seguidores, sino una campaña para obtener visualizaciones, para capturar gente que vea más de 30 segundos un video. A mí me llama la atención que ella tenga otros servicios, o sea, si tiene otros servicios, es malo eso.