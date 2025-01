La diputada independiente y jefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, criticó fuertemente la tramitación de la reforma de pensiones en el Senado, acusando al Gobierno de haberse arrodillado en un acuerdo que perjudicaría a los jubilados. Musante lamentó que se esté entregando la posibilidad de reorganizar la industria de las AFP y calificó el acuerdo como mediocre, asegurando que desde la Cámara no se rendirán fácilmente y harán todo lo posible por incluir medidas que favorezcan a los adultos mayores. La diputada también señaló que el diálogo con el Ejecutivo está frágil y las confianzas no son sólidas, destacando la importancia de acciones concretas para beneficiar a las pensiones del país. En conclusión, Musante enfatizó la necesidad de no entregar la discusión de la reforma de pensiones de la misma manera que en el Senado, considerándola de vital importancia y trascendental.

La diputada independiente y jefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, reiteró sus críticas a la tramitación por la reforma de pensiones -en el Senado- y acusó que, a su juicio, “el Gobierno se arrodilló” con el acuerdo que estaría alcanzando.

Sobre eso, Musante dijo que “no es un gesto que hoy vaya a ser beneficioso para las pensiones” y argumentó que “iba a existir elementos para reorganizar la industria de las AFP y hoy hasta eso se está entregando”.

Respecto a la tramitación de la reforma, la diputada comentó que “es una lástima por los jubilados y las jubiladas de nuestro país, que ya está claro que quedaron en el más absoluto abandon.

Lo anterior, dijo, “porque la única promesa que nos da una esperanza de cambio era que existieran medidas para reorganizar la industria de las AFP. Una medida que al parecer el gobierno ya renunció, ya entregó”.

Considerando esto, afirmó que “quienes están celebrando hoy son los principales defensores de las AFP, un sistema que ha fracasado y que ha otorgado durante décadas pensiones de miseria a nuestros adultos mayores”.

Musante acusa un “acuerdo mediocre” por reforma de pensiones

No obstante, Musante aseguró que “desde la Cámara no nos vamos a rendir tan fácil. Vamos a dar la pelea (…) no este acuerdo mediocre que hoy día tiene a la gran mayoría de la derecha celebrando y festejando, lamentablemente, en complicidad y con el apoyo del Gobierno”.

“A mí me parece francamente incomprensible, pero desde la Cámara no tengan ninguna duda que vamos a hacer lo imposible. Primero para no renunciar a la reforma de pensiones, para que se incorpore esta medida de la reorganización de la industria. Y si eso no es posible, no van a contar con nuestra complicidad en este pésimo acuerdo para los jubilados y jubiladas del país”, agregó.

Consultada respecto a los diálogos con el Ejecutivo, indicó que “la verdad es que está complejo el diálogo con el Gobierno porque incluso, a nosotros como bancada de Independientes-PPD, nos ha puesto la firma -que yo creo que no existe otra evidencia de un nivel de compromiso-, una firma por escrito de incorporar medidas como nuestra propuesta de la rebaja de la tabla de mortalidad de 110 a 85 años. Y luego nos han dicho que van a incumplir su palabra”.

Por lo tanto, dijo, “el diálogo creo que hoy está muy frágil. Las confianzas tampoco están sólidas. Si el Ejecutivo de verdad quiere salir de esta entrega, de esta inclinación de rodillas que ha decidido tener en el Senado, yo no sé por qué, ya que ha sido en desmedro de los jubilados y jubiladas, que lo haga con acciones concretas”.

“Diría que el Gobierno se arrodilló y lamentablemente, porque no es un gesto que hoy día vaya a ser beneficioso para las pensiones de nuestro país. La principal promesa de cambio a propósito de este acuerdo, de la distribución del 6% y de un sinnúmero de elementos que estaban quedando fuera, era la esperanza de que finalmente igual iba a existir elementos para reorganizar la industria de las AFP. Y hoy día hasta eso se está entregando”, insistió la diputada.

Por último, confirmó que “estamos en diálogo bastantes diputados a nivel, no sé si transversal, pero de distintas bancadas, para ver de qué manera abordamos esta situación acá en la Cámara de Diputados. No vamos a entregar de la manera que se ha entregado en el Senado esta discusión, siendo tan importante y tan trascendental”.