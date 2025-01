Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fiscal nacional, Ángel Valencia, criticó el recorte de $7.064 millones en el presupuesto de este año para el Ministerio Público, calificándolo como "muy significativo" y que afecta la capacidad de investigar crimen organizado y delitos graves. Valencia destacó que esta reducción impacta en investigaciones importantes, como la realizada contra el cartel Jalisco Nueva Generación. Comparó la asignación presupuestaria con las policías, señalando que es difícil entender por qué el Ministerio Público queda excluido de los criterios de no reducción presupuestaria aplicados a otras instituciones como Carabineros y la PDI. Además, resaltó que el recorte no tiene un impacto significativo en las finanzas fiscales, representando solo el 0,3% de los gastos del fisco. Por otro lado, la ministra Aisén Etcheverry defendió el recorte, indicando que es resultado de una negociación en el Congreso y que no afecta los esfuerzos del Gobierno por aumentar los presupuestos en materia de Seguridad.