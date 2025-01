La líder opositora venezolana, María Corina Machado, agradeció al presidente de Chile, Gabriel Boric, por su firme postura en defensa de la democracia en Venezuela frente a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Machado destacó la importancia de la unión de gobiernos democráticos en esta lucha y señaló que el régimen se encuentra aislado. Por su parte, Boric, calificó al gobierno de Maduro como una dictadura y retiró la representación diplomática chilena en Venezuela, expresando que no hay libertad en ese país. La Moneda también criticó la investidura de Maduro por carecer de legitimidad democrática y condenó la represión y persecución política en Venezuela, calificando el proceso electoral como fraudulento y carente de transparencia e integridad. El Gobierno de Boric reiteró su exigencia de respeto a los derechos humanos y la restauración de la democracia en Venezuela.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, agradeció al presidente de Chile, Gabriel Boric, su “firme posición” en defensa de la democracia en el país caribeño, tras la toma de posesión de Nicolás Maduro.

“Nuestro total agradecimiento al presidente Gabriel Boric y al gobierno de Chile por esta nítida y firme posición en defensa de la soberanía popular, la verdad y la democracia en Venezuela”, expresó Machado este sábado en la red social X.

“Es el momento de que todos los gobiernos democráticos del mundo actúen unidos y con más determinación que nunca”, añadió.

“El régimen nunca ha estado tan aislado y entrampado como hoy. ¡Esto no tiene vuelta atrás!”, agregó Machado.

Recordemos que el presidente Boric, afirmó el pasado jueves “desde la izquierda política” que “el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, tras ser informado de la detención de María Corina Machado durante una masiva concentración en Caracas, un día antes de la toma de posesión presidencial.

“Soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo: el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley y la democracia”, dijo el mandatario en un acto en Concepción.

“En Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como Gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela”, subrayó Boric, en alusión al retiro definitivo de su entonces representante diplomático en Venezuela, Jaime Gazmuri, y a la decisión de no enviar representantes a la investidura de Maduro.

Asimismo, La Moneda criticó este viernes que la investidura del líder chavista Nicolás Maduro en Venezuela “está desprovista de toda legitimidad democrática” y condenó “el aumento de la represión y persecución política” en ese país.

El Ejecutivo insistió, a través de un comunicado de Cancillería, en que “el pueblo venezolano tenga el derecho a decidir su propio destino” y calificó el proceso electoral del 28 de julio de 2024, en el que el ente comicial venezolano otorgó el triunfo a Maduro, de “fraudulento” y sin “los más mínimos estándares de transparencia e integridad”.

Como ha hecho en varias ocasiones desde que se desató la crisis venezolana, el Gobierno de Boric “exigió el pleno respeto” a los derechos humanos y “el restablecimiento” del orden democrático y de las libertades fundamentales.