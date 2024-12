Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, abordó la labor de los guardias municipales en seguridad ante las recientes balaceras en la Región Metropolitana. Destacó que el Gobierno tiene una estrategia que prioriza el uso de armas y resaltó que no existen soluciones instantáneas para los delitos con armas de fuego. Respecto a las pistolas taser, mencionó que se está evaluando su uso y que se espera una definición pronto. Enfatizó que el proyecto de ley busca fortalecer la labor preventiva de los funcionarios municipales sin dotarles de armas letales, ya que el Gobierno considera que deben enfocarse en labores preventivas y no policiales. Se plantea el debate sobre armas no letales en la policía, con la premisa de fortalecer el rol policial y evitar exponer a los funcionarios municipales.