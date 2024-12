Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra Camila Vallejo se refirió a la posible regularización acotada de migrantes que se empadronaron voluntariamente durante el 2023, parte de la Política Nacional de Migraciones y Extranjería que registró a más de 180.000 extranjeros. En una entrevista con Radio Sonar, Vallejo destacó que el empadronamiento no es un proceso de regularización, sino para identificar a los migrantes. Aclaró que no se considera la regularización de todos los empadronados, sino que se evaluará caso a caso criterios como arraigo laboral y familiar. Además, enfatizó que el procedimiento no es un "efecto llamado" para más migrantes, ya que no se permitirá la regularización a quienes tengan antecedentes penales.