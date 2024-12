La polémica entre Chile Vamos y el Partido Republicano continúa por la reforma de pensiones a raíz de los comentarios del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien mencionó la posibilidad de ceder un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto. Ante los emplazamientos republicanos, Ramírez aclaró que no han llegado a ningún acuerdo al respecto. José Antonio Kast instó al parlamentario a "cumplir su palabra" y abogó por una "unidad con identidad" en Chile Vamos. Por su parte, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, calificó las declaraciones de Ramírez como una "vuelta de carnero" y destacó la importancia de que su partido obtenga mayoría en el Congreso.

Continúa la polémica entre Chile Vamos y el Partido Republicano, en el marco del debate por la reforma de pensiones. Esto, tras los dichos del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

Recordemos que el timonel del gremialismo dijo que su partido podría ceder a entregar un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto impulsado por el gobierno.

Posteriormente, tras emplazamientos de Republicanos, el parlamentario sostuvo “no sé si yo me expresé mal (…) o si aquí se trata de torcer los argumentos. Aquí no hay ningún acuerdo aún, nosotros no hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto”.

La respuesta no tardó en llegar: José Antonio Kast emplazó a Ramírez a “cumplir su palabra” y, al ser consultado por Chile Vamos, hizo referencia a la necesidad de una “unidad con identidad”.

Squella se suma a la polémica con la UDI por pensiones

Fue en entrevista con CNN Chile que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó como una “vuelta de carnero” lo dicho por el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.

Lo anterior, asegurando que “es fundamental” que su partido logre mayoría en el Congreso en los próximos años.

“Creemos que para los próximos 4 años de gobierno es clave tener mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. Y si alguien que no tiene claro que los Republicanos tenemos que competir en primera vuelta, con todo el episodio de esta vuelta carnero de la UDI en las pensiones, hoy es más claro que el agua”, dijo.

Agregando “imagínate lo que podría llegar a ocurrir si nosotros no estuviéramos en la papeleta en primera vuelta, si no hubiese una voz fuerte y clara defendiendo las ideas de derecha”.