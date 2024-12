El fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló que se han abierto 25 investigaciones administrativas solo en el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Estas declaraciones fueron emitidas tras una sesión de la comisión de Constitución, en medio de la controversia por filtraciones de información. Valencia explicó que este año ha aumentado significativamente el número de investigaciones administrativas debido a un plan de auditoría más estricto. A pesar de tener los mismos recursos que años anteriores, Valencia enfatizó que no se detendrán en investigar los asuntos disciplinarios y administrativos.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó este lunes que solo en el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hay 25 investigaciones administrativas abiertas.

El persecutor entregó estas declaraciones tras participar en una sesión de la comisión de Constitución, en medio de la polémica por las filtraciones de información.

“Este año aumentó muy significativamente la cantidad de investigaciones administrativas por distintos hechos, porque hemos desarrollado un plan de auditoría mucho más severo, mucho más estricto… Hay más investigaciones”, sostuvo el fiscal nacional.

Afirmando que “solo en el caso del señor Monsalve hay 25 investigaciones administrativas abiertas”.

“Con esto lo que quiero decir y lo planteamos en la comisión, es que no es un asunto al que le estemos haciendo el quite. O sea, tenemos muchas investigaciones, más que en años anteriores, tenemos los mismos recursos, el plan de fortalecimiento no se ha aprobado, necesitamos el plan de fortalecimiento”, precisó Valencia.

Sin embargo, el persecutor dijo que “aunque tengamos más investigaciones que los años anteriores y tengamos los mismos recursos, no por eso vamos a dejar de investigar estos asuntos disciplinaria y administrativamente, porque así es lo que corresponde”.

“Lo estamos haciendo, por las medidas que hemos adoptado. Antes no los estábamos pesquisando, ahora los podemos pesquisar por las medidas que adoptamos, pero esto es un trabajo permanente”, indicó el fiscal.