El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionó la gestión de Miguel Crispi en el caso Monsalve desde el Ejecutivo, afirmando que no posee las capacidades de un Larroulet. Durante la sesión de la Comisión Investigadora del caso, Mellado percibió un "pacto de silencio" por parte de Crispi al no brindar respuestas. Ante esto, anunció que recurrirán a la Contraloría General de la República para esclarecer las dudas y solicitar una nueva declaración. Mellado también puso en duda la asesoría que recibe el Presidente, señalando que Crispi puede que no tenga la experiencia ni la capacidad de otros asesores anteriores. En este sentido, indicó que al mandatario le faltó una "asesoría fría" que, según él, sí encontraba en el exministro de Justicia, Luis Cordero.

El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, abordó la responsabilidad de Miguel Crispi en el manejo del denominado caso Monsalve desde el Ejecutivo. Al respecto, señaló: “No tiene las capacidades de un Larroulet”.

En conversación con CNN Chile, quien preside la Comisión Investigadora del caso Monsalve, se refirió a la sesión de este lunes, donde participó el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda. Sobre esta, dijo que percibió “un pacto de silencio de Crispi al no evidenciar respuestas”.

“Iba con un discurso aprendido, no iba a entregar ninguna información. Estaba más bien como por encima, como si nos estuviera haciendo un favor al responder, dando la impresión de que se siente superior”, indicó.

Por ello, afirmó que acudirán a la Contraloría General de la República (CGR), para de esa forma aclarar las dudas y lograr que Crispi declare nuevamente.

En ese sentido, Mellado insistió en que el asesoramiento que recibe el Presidente “queda en muy mal pie”, cuestionando la confianza que este tiene en Crispi y Carlos Durán.

“Crispi a lo mejor también no tiene las capacidades de un Benninger, de un Larroulet, no tiene la expertise, no tiene las espaldas, digamos, y a lo mejor no sabe asesorar al Presidente”, aseguró.

Así, concluyó que al mandatario le faltó “asesoría fría”, lo que -dijo- sí podía encontrar en el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero.