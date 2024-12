Todo lo que dejó la tensionada sesión de la CEI por caso Monsalve donde asistió Crispi y Durán

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desató cuestionamientos hacia figuras del Ejecutivo como Miguel Crispi y Carlos Durán, en relación a las decisiones tomadas previas a la renuncia de Monsalve el 17 de octubre. Crispi defendió la privacidad de las conversaciones con el presidente, generando tensión en la sesión, mientras que Durán detalló que se les informó sobre la denuncia el 15 de octubre y que la salida de Monsalve era inminente. Parlamentarios de derecha expresaron frustración y solicitaron a la Contraloría opinar sobre la privacidad de las conversaciones. Críticas apuntaron a que Crispi y Durán no asumieran más responsabilidad. Se espera citar a más personas a declarar en la comisión investigadora especial por el caso Monsalve. Desarrollado por BioBioChile

El manejo de La Moneda, tras conocerse la denuncia contra por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, generó diferentes cuestionamientos contra varias personalidades del Ejecutivo. Algunos de los dardos apuntaron contra el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete de la Presidencia, Carlos Durán, quienes fueron interrogados en la comisión especial investigadora por el caso Monsalve.

En ese sentido, la mayoría de las preguntas al exparlamentario buscaban conocer qué rol jugó en una serie de decisiones que se tomaron -o se dejaron de tomar-, entre el martes 15 y el jueves 17 de octubre, día en que renunció el ex “zar de la seguridad”. Cabe mencionar que la denuncia contra Monsalve se realiza el 14 de octubre.

“Las conversaciones con el presidente de la república son privadas”

Sin embargo, en medio de una sesión bastante tensionada, Crispi reiteró, en al menos una docena de veces, que “las conversaciones con el presidente de la república son privadas. Yo entiendo las molestias que esta respuesta pueda generar, pero es así”.

“Ni yo, ni el jefe de gabinete del expresidente fallecido, (Sebastián) Piñera, o los jefes asesores de la expresidenta (Michelle) Bachelet, podrían responderle, porque no nos corresponde en nuestro rol. Yo no estoy aquí en mi calidad de Miguel Crispi”, agregó.

Pese a lo anterior, el jefe de asesores del Segundo Piso explicó que no supo de la denuncia antes que el mandatario, que no participó de la decisión de enviar a Monsalve al sur a hablar con su familia para informarles de la denuncia y que Presidente Gabriel Boric, el martes 15 de octubre, no les contó que el exsubsecretario accedió a las cámaras del hotel.

Ante este escenario, la frustración de los parlamentarios de derecha fue notoria. De hecho, en varias ocasiones intentaron pautar a Miguel Crispi, pidiéndole que no “torpedeara” el objetivo de la comisión; apuntaron a un “gobierno transparente de cartón”; y la existencia de un “pacto de silencio”.

Asimismo, solicitaron que la Contraloría General de la República pudiera dar su opinión respecto de la naturaleza privada de las conversaciones entre el presidente y sus asesores, y que, de desestimar esa tesis, buscarían citarlo nuevamente a la comisión investigadora.

En tanto, la diputada Flor Weisse (UDI) instó a que el exdiputado renunciara: “Sado el cúmulo de cuestionamientos a su labor, no le parece que su permanencia en el cargo, más allá de velar por los intereses del gobierno, responde a una prioridad personal de mantener su puesto a toda costa, sin importar el daño que esto cause a la administración”.

“La salida de Manuel Monsalve de su cargo era inminente”

Por su parte, en una presentación más breve y que contaba con menos expectativas, el jefe de gabinete entregó más antecedentes.

En ese sentido, Carlos Durán detalló que el jefe de Estado les contó sobre la denuncia la tarde del martes 15 de octubre, que era ‘grave’, y que la salida de Monsalve era “inminente” e, incluso, los mandató a buscar un reemplazante.

Además, reveló que el Presidente Boric les confirmó que Monsalve saldría del cargo el día miércoles y que los detalles que reveló el medio ‘La Segunda’ eran desconocidos para el equipo de presidencia.

“La instrucción explícita por parte del presidente fue la de estudiar y proponer nombres para poder decidir un reemplazo (…) Luego de la reunión con el exsubsecretario, el presidente me comenta que, a su juicio, la salida de Manuel Monsalve de su cargo era inminente”, dijo.

De esta manera, tras la sesión, hubo parlamentarios del oficialismo que cuestionaron la comisión. Pero, también hubo quienes criticaron que Crispi y Durán no asumieran mayor responsabilidad.

Por ejemplo, la jefa de bancada de los Independientes-PPD, la diputada Camila Musante, señaló que espera, “por la protección y el cuidado que tenemos que tener respecto a la figura del Presidente de la República, y nuestro presidente, el Presidente Boric, que asuma responsabilidades e, insisto, si eso requiere un paso al costado o una salida, bueno, que así sea”.

Por otro lado, su par en la Cámara Baja, Tomás Lagomarsino (PR) planteó que es un mal antecedente que los asesores desconocieran que Monsalve no asistió al punto de prensa sobre el balance de fiestas patrias, el 23 de septiembre, fin de semana donde se registró un alto número de homicidios.

Asimismo, solicitó por transparencia los correos electrónicos enviados entre el martes y el jueves de esa semana, de Crispi y Durán, para ratificar que les pidieron buscar un reemplazante

Por otro lado, se espera que se cite a declarar a la comisión especial investigadora por el caso Monsalve a la exjefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Cristina Vilches, a la experiodista de la Subsecretaría del Interior, Ilse Sepúlveda, a un sociólogo cercano al mandatario, Camilo Araneda, que se desempeña en la División de Gobierno Interior y a la jefa de gabinete del Ministerio del Interior, Pía Mundaca.