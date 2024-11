Durante la entrega de premios literarios, el presidente Gabriel Boric enfatizó la importancia de la cultura y el arte, criticando a quienes minimizan su relevancia al afirmar que no son prioritarios. Boric mencionó la posibilidad de que la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, deba renunciar debido al riesgo que corre el aumento significativo del presupuesto cultural en Chile, que busca alcanzar un 1% del presupuesto nacional al final de su mandato. El Mandatario cuestionó a aquellos que consideran que la cultura no es una prioridad para los chilenos y destacó la diversidad cultural como un elemento clave para la cohesión social. Boric señaló la falta de plataformas y recursos para que artistas chilenos puedan darse a conocer, subrayando que el Presupuesto de 2025 propone un aumento del 45,8% en los recursos destinados a la cultura. Estas declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia de entrega de premios literarios a Alejandro Zambra y Rosabetty Muñoz.

Durante la entrega de premios literarios, el presidente Gabriel Boric recalcó que la “cultura y el arte son demasiado importantes”, lanzando críticas contra quienes dicen que la cultura “no es prioridad”.

“Puede que la ministra se tenga que ir”, manifestó el Mandatario apuntando a la líder de la cartera de Cultura, Carolina Arredondo, puesto que “el presupuesto de Cultura, que hemos decidido aumentar de manera significativa en Chile, está en riesgo”.

Lo anterior, porque “estamos tratando de llegar a un mínimo, que un 1% del presupuesto nacional, al final de nuestro mandato, esté destinado a la cultura en Chile”, dijo Boric.

Sin embargo, el Presidente indicó que hay algunos que “se hacen llamar republicanos, que nos dicen: ‘esta gente no sabe donde vive. La prioridad de los chilenos no es la cultura"”.

En este sentido, el jefe de Estado se preguntó lo siguiente: “¿Cómo vamos a recuperar la convivencia o cómo vamos a generar la cohesión en una patria dividida por clases, si es que no somos capaces de entender que tenemos una cultura distinta, pero que nos es común?”

“No me cabe ninguna duda de que en todo rincón de Chile hay algún poeta, algún actor, alguna artesana, algún cantante, que no se ha podido dar a conocer porque no le hemos dado todavía las plataformas o los recursos necesarios”, señaló Boric.

Recordemos que la semana pasada, el jefe de Estado dijo que en el Presupuesto de 2025 propusieron “un aumento del 45,8% en los recursos destinados al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que significa un total de 400.081.289 millones de pesos”.

El Mandatario entregó estas declaraciones durante su intervención en la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano de Narrativa, Manuel Rojas 2023, a Alejandro Zambra; y el premio Iberoamericano de poesía Pablo Neruda 2024, a la poeta nacional Rosabetty Muñoz.