Durante este miércoles, el Presidente Gabriel Boric asistió a la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa), donde realizó un llamado a la oposición a aprobar la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en medio de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025.

El jefe de Estado asistió al Centro Cultural Estación Mapocho, donde se está llevando a cabo el evento, y recorrió el pabellón de China, país que es el invitado de honor en esta edición. Lo hizo junto al embajador del país asiático en Chile, Niu Qingbao.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que “esto no es casualidad, esto es algo que conversamos con el presidente Xi Jinping en China, hace cerca de un año (…) Le expresamos que nuestra intención es que nuestro vínculo con China no se remita meramente al aspecto comercial”.

Cabe mencionar que el país asiático es, hoy en día, el principal socio comercial de Chile. En esa línea, el Presidente Boric señaló que “queremos hablar de todo eso, queremos abrir más mercados para los productores chilenos, pero queremos, también, hablar de cultura china y chilena”.

“Estamos construyendo una relación duradera y que, por cierto, vamos a profundizar en un par de días más, cuando, en el marco de la APEC, en Lima, me reúna nuevamente con el presidente Xi Jinping”, agregó.

“Estamos comprometidos con la pasión y el amor por la lectura”

Por otro lado, el jefe de Estado, también, aseguró que “desde el gobierno estamos comprometidos con la lectura, la pasión y el amor por la lectura”.

“Yo he tenido la suerte de vivirla y me alegra muchísimo ver a niños y niñas de diferentes comunas de la región Metropolitana, pero no sólo de la Metropolitana, gozando en un espacio como este. Para eso está este gobierno, también”, siguió.

“La cultura no es el vagón final de cola del tren que se llama Chile”

En ese sentido, el mandatario se tomó el tiempo para abordar algo que está hoy día en el debate, “que es el Presupuesto de la nación y en particular lo relativo a cultura”, según dijo.

“Queremos que todos puedan disfrutar de la cultura. Es por eso que en el Presupuesto de 2025 hemos propuesto un aumento del 45,8% en los recursos destinados al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que significa un total de 400.081.289 millones de pesos”, apuntó.

Lo anterior, comentó que “es un paso significativo para lograr la meta tan largamente anhelada del 1% en cultura, que se tiene que mantener y en adelante ir aumentando. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso con el mundo de la cultura”.

De esta manera, el Presidente Gabriel Boric espera “que el Congreso Nacional apruebe finalmente la partida del Ministerio de las Culturas; parte importante de ella se rechazó en la primera comisión mixta, en la Cámara de Diputados”.

“La cultura no es el vagón final de cola del tren que se llama Chile, tiene que ser prioritario”, sentenció.