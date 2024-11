Esta tarde de miércoles se confirmó el horario y día en que el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien encabeza la defensa de su hermano Luis en el denominado caso Audio, entregará los primeros antecedentes respecto a las conversaciones en el celular del imputado.

Se trata de antecedentes de con quiénes conversaba el principal investigado en el citado caso. Así, según información de Radio Bío Bío, la información será entregada mañana jueves a las 17:30 horas.

Recordemos que hace dos semanas, el abogado Juan Pablo Hermosilla cuestionó la veracidad de algunas declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia. “Cuando Valencia dijo que no tuvo más comunicación con mi hermano tras su nombramiento, eso no es efectivo”, sostuvo Hermosilla, indicando que sí hubo contacto posterior entre ambas partes.

El abogado defensor también fue enfático en desmentir las acusaciones de soborno y lavado de dinero que se mencionan en los audios. “Los sobornos nunca se realizaron, tampoco hay lavado de dinero ni delito tributario”, afirmó. Hermosilla ha sostenido la inocencia de su hermano, señalando que la defensa confía en que la evidencia presentada demostrará su postura.

En cuanto a la filtración de los mensajes, Hermosilla denunció una selectividad en los datos divulgados. “Se eligen algunos mensajes, pero no todos”, dijo, refiriéndose a que solo se han difundido mensajes entre Luis Hermosilla y fiscales como Guerra y Palma. “Esta selección sesgada apunta a generar una percepción errónea sobre la naturaleza de las conversaciones”, aseguró.

Hermosilla ha expresado públicamente sus sospechas de que la Fiscalía Nacional podría estar involucrada en la filtración de estos mensajes. “Tiene esos antecedentes, porque es ahí donde se produce la filtración, y detrás de ella se inicia una investigación penal”, declaró.

Denuncia de la defensa de por medio

Ante la inacción de los fiscales a cargo, Hermosilla explicó que decidió presentar una denuncia tras esperar un tiempo prudente. “Esperé que los fiscales Parra, Sepúlveda, Orellana y Campos iniciaran la investigación. No se hizo, hasta que me aburrí y presenté una querella, buscando demostrar que aquí, además de una operación política, hay manipulación de pruebas”, afirmó el abogado.

Hermosilla reconoció la profesionalidad de la fiscal Parra, pese a errores en la causa. “Ha accionado de buena fe, aunque otros fiscales sí han actuado de mala fe”, señaló. Sin embargo, se abstuvo de revelar nombres específicos y enfatizó que “eso es lo que tiene que determinar la Fiscalía”.

Sobre las acusaciones de manipulación de chats de WhatsApp, Hermosilla negó haber tenido acceso previo a los mensajes antes de que fueran entregados por el Ministerio Público. “Yo tuve acceso por primera vez a los mensajes cuando me los pasó el Ministerio Público. No he tenido acceso ni yo ni nadie del equipo a esos mensajes antes de recibir esa información”, aseveró el pasado 23 de octubre.

En referencia a la relación de su hermano con el fiscal Valencia, Juan Pablo Hermosilla evitó ahondar en detalles, señalando que “hay aspectos sensibles que deben ser investigados”. Reiteró que Valencia se involucró de manera directa en este tema y que “ha manifestado cosas que no son ciertas”, especialmente al afirmar que no tuvo contacto posterior con Luis Hermosilla.