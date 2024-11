Las repercusiones tras la arremetida judicial de defensa de Luis Hermosilla contra fiscal nacional

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El caso Hermosilla vuelve a la palestra con críticas hacia el fiscal nacional, Ángel Valencia, por su relación con el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, que habrían acordado recibir información sobre investigaciones ligadas al expresidente Piñera. Valencia asegura que la reunión fue para limar asperezas, aunque el recurso de protección presentado por Juan Pablo Hermosilla plantea dudas sobre la imparcialidad del fiscal. La Fiscalía refutó estas acusaciones y anunció una denuncia contra Juan Pablo Hermosilla, cuestionando su ética y honor como abogado. El diputado Daniel Manouchehri pide aclaraciones, mientras la diputada Claudia Mix plantea posibles consecuencias si no se transparenta la situación, y el exministro Chadwick niega las solicitudes de información. Desarrollado por BioBioChile

El denominado caso Audio, o caso Hermosilla, continúa generando críticas y cuestionamientos a sus protagonistas. En esta ocasión, los dardos han apuntado al número uno del Ministerio Público, el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien ha debido transparentar su relación con Luis Hermosilla, dejando, hasta ahora, más preguntas que respuestas.

Tras algunas semanas de haber desaparecido del foco de la opinión público, debido a la contingencia nacional, el caso que involucra al cuestionado abogado Luis Hermosilla, que actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, vuelve a ser noticia.

A través de un recurso de protección presentado por el hermano y abogado del penalista, Juan Pablo Hermosilla, se develó un supuesto compromiso de Ángel Valencia, adquirido con el propio Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en cuanto a “informarles diligencias” que tuvieran relación con las indagatorias en las que era parte el expresidente Sebastián Piñera.

La reunión entre Valencia, Hermosilla y Chadwick

La existencia de dicho encuentro fue confirmada por el propio líder del ente persecutor. Sin embargo, el contenido y el objetivo de la cita habría sido otro, según el fiscal nacional.

Siguiendo esa versión, la reunión habría sido tres semanas después de asumir el cargo en el Ministerio Público y con el fin de “limar asperezas”.

“Yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick. Esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía. También, solamente por un tema personal”, indicó Valencia, en conversación con Tele13 Radio.

Esa versión dista de la esbozada en el recurso de protección ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que Juan Pablo Hermosilla indica que, “si bien el Sr. Ángel Valencia no está a cargo de las decisiones concretas en la investigación del caso Audios, las versiones que ha dado sobre su vínculo con mi representado Luis Hermosilla no son efectivas, por lo que afectan también su imparcialidad para supervisar el desarrollo de estas investigaciones y tomar decisiones como, por ejemplo, decidir sobre inhabilitar o no a la fiscal regional Lorena Parra”.

Fiscalía arremete contra Juan Pablo Hermosilla

Frente a este escenario, el académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Cristián Riego, sostuvo que “estas filtraciones son complicadas para el fiscal nacional, porque, básicamente, él había dicho otra cosa. Y esta es la segunda vez que lo que dice resulta no ser exacto en relación con los antecedentes que aparecen en el teléfono del señor Hermosilla”.

“El hecho mismo no me parece tan grave, porque él no ofrece no hacer diligencias”, agregó.

En tanto, desde el Ministerio Público respondieron, a través de un comunicado, en el que calificaron la versión como falsa, sosteniendo que el rol del abogado defensor de Hermosilla “no puede estar basado en mentiras, acusaciones sin fundamento y en una estrategia alejada de todo proceso judicial”.

En la Fiscalía Nacional, también, confirmaron que se presentará una denuncia en contra del señor Juan Pablo Hermosilla, ante el Colegio de Abogados de Chile, por las evidentes faltas a la ética y comportamiento alejado del honor y dignidad propios de la profesión. Lo anterior, sin perjuicio de otras eventuales acciones legales que pudieran corresponder.

“El fiscal tiene la oportunidad de aclarar”

Por su parte, el diputado y querellante del Caso Audio, Daniel Manouchehri (PS), espera que, “en primer término, el señor Juan Pablo Hermosilla acredite estos hechos. Y, en segundo término, que el fiscal nacional se refiera a la veracidad, o no, de lo que ha afirmado el señor Hermosilla”.

“Pero, acá, hay que ser bastante claros: hay toda una estrategia comunicacional de Hermosilla y su banda”, siguió.

En concreto, en el recurso de protección que presentó Juan Pablo Hermosilla se solicita que la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, sea inhabilitada para continuar a cargo del caso, lanzándole una serie de críticas, entre ellas, responsabilizarla por la filtración de varios elementos de una carpeta que se encontraba bajo reserva.

Sobre este punto, la diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, dijo que su bancada ya estuvo dispuesta a solicitar la remoción de un fiscal Nacional en el pasado, y que ahora, también, podría ser el caso si es que no se transparenta la relación entre Valencia y Hermosilla.

“Nosotros como bancada no hemos discutido este tema, pero sí nos parece que la falta a la verdad, o las contradicciones en los relatos, se tienen que aclarar. Hoy el fiscal tiene la oportunidad de aclarar”, planteó.

Asimismo, el exministro Chadwick también decidió alzar la voz y tomó distancia de lo expresado por Juan Pablo Hermosilla. El exsecretario de Estado durante los gobiernos del expresidente Piñera descartó haber solicitado y recibido antecedentes sobre causas vinculadas con su primo y manifestó que los tribunales deberán esclarecer la situación.