El diputado de la UDI, Álvaro Carter, criticó a su partido por el silencio ante la situación de la exalcaldesa Cathy Barriga, quien enfrenta cargos por falsificación de instrumento público y fraude al fisco y fue cuestionada por participar en una plataforma para adultos. Carter emplazó a la UDI a abordar directamente el caso, destacando que el partido no puede permanecer callado frente a lo que está ocurriendo. Además, remarcó que la falta de acción y comunicación afecta la reputación de la UDI y la política en general, instando a definir un plan claro para el futuro y no dejar al país sumido en incertidumbre.

Recordemos que la colectividad de oposición ha recibido críticas, incluso desde su mismo sector, tras la decisión de Barriga de participar en una plataforma para adultos, en medio de la investigación en su contra por falsificación de instrumento público y fraude al fisco, cargos por los que se encuentra en arresto domiciliario.

Al respecto, el diputado UDI, Álvaro Carter, emplazó a su partido a referirse directamente sobre este caso.

“Hoy estamos viviendo un problema en la ética y moral de nuestro país y, si bien cada uno tiene derecho a poder decidir qué hacer con su cuerpo y qué mostrar y no mostrar, creo que durante mucho tiempo ha habido representantes de la UDI que han hablado de todo tipo de cosas, y que hoy día no se haga cargo la UDI y no diga nada, creo que le hace mal no solamente a este partido, sino que también a toda la derecha”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó en que “hace tres años, el mismo partido político que hoy día guarda silencio, por encuestas hablaba de que era precandidata presidencial”.

“Creo que realmente este es un aprendizaje hacia el futuro, a quiénes vamos a apoyar, quiénes son los que tienen que ser candidatos. No puede un partido político, sea de derecha o de izquierda, quedarse callado y no decir nada frente a lo que está sucediendo”, dijo el legislador.

“Yo creo que se desprestigia la UDI porque no ha sido capaz de salir a hablar. Hace tres años ella era precandidata presidencial, y hoy día, cuando ella se ve golpeada, cuando toma decisiones que no le gusta a la UDI, todos guardan silencio. Creo que eso desprestigia a la política en general”, fustigó Carter.

En esa línea, reflexionó sobre el futuro del partido, y señaló que “tenemos que nosotros tener mayor claridad y tenemos que demostrar hacia el futuro un plan para poder gobernar, o si no, la gente ya no va a seguir creyendo en nosotros”.

El diputado agregó que “hoy día la crisis que estamos teniendo parte porque los partidos políticos no han sido capaces de tomar decisiones respecto a quiénes son los candidatos y solamente toman decisiones por medio de los votos. ¿Cuál es el resultado? Lo que está viviendo hoy día el país. Vamos a seguir en este camino, vamos a dejar al país inmerso en un manto de dudas”.