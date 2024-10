La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, anunció este domingo su arribo a la plataforma de contenido erótico Onfayer, en medio del arresto domiciliario total que cumple en el marco de la investigación por eventuales delitos de corrupción durante su gestión en el municipio.

Así lo difundió mediante sus propias redes sociales y también fue oficializado por la propia plataforma, donde cobran 25 dólares mensuales por la membresía para suscribirse al contenido de la exautoridad comunal.

“Nos emociona anunciar que la multifacética @cathy_barriga se une a nuestra plataforma 🔥 Con su carisma y destacada trayectoria como ex chica Mekano, ex alcaldesa, ex participante de la Granja vip y su inolvidable interpretación del querido personaje de Robotina, Cathy traerá una nueva dimensión de creatividad y autenticidad a todos nuestros usuarios”, remarcarón.

En sus redes personales también lo acompañó con una reflexión en torno a su situación judicial: “Lo adverso, me ha hecho más fuerte. En mi vida siempre he transformado energía. Soy resiliente. La fortaleza está en uno mismo, en despertar cada mañana. Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo, pero lo cierto es que la vida sigue”, subrayó.

El anuncio evoca a uno de similares características que realizó Camila Polizzi en el verano pasado, cuando se unió a Arsmate, una plataforma chilena en la que cobra 24 dólares mensuales por acceder a su contenido.

Ella también se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total, pero en el marco de la indagatoria por la arista Fundación En Ti, en el bullado Caso Convenios en la región del Bío Bío.

Barriga, por su parte, fue reformalizada a mediados de septiembre, cuando la Fiscalía Oriente sumó nuevos antecedentes en contra de la exjefa comunal ligada a Chile Vamos, investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, entre otros delitos.

Por ejemplo, se acusó la eventual falsificación de los estados financieros presentados a la Contraloría, lo que aumentaría el déficit de $32 mil millones que quedó tras su gestión.

Con todo, un nuevo capítulo podría escribirse el próximo 29 de octubre, cuando se vuelvan a discutir sus medidas cautelares. José Pedro Silva, abogado de la comuna de Maipú, anunció que en dicha instancia insistirán en que se decrete la prisión preventiva de la exalcaldesa.