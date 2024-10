Durante el pasado domingo se dio a conocer que Cathy Barriga se sumó a una plataforma de contenido exclusivo, mientras se encuentra cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario total.

Recordar que la exalcaldesa de Maipú actualmente es investigada por la Fiscalía por los cargos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Lo cierto es que, este lunes, el gerente de Onfayer en Chile, Cristian Rubio, entregó algunos detalles en conversación con el programa Hay que decirlo.

“Ella cuenta con todo el apoyo de su familia, de su marido y de sus hijos. En solo 24 horas recaudó más de siete millones de pesos”, indicó.

De hecho, en la instancia el directivo habló de las viralizaciones de fotos que han existido sobre la exintegrante de Mekano.

Polémica de Cathy Barriga

“En el fondo eso sirve porque no hay publicidad mala, pero todos los que son parte de esta plataforma saben que esto es todo o nada”, expresó.

“Podría ser que ella quisiera cerrar su cuenta, y podríamos hacerlo sin ningún problema, pero hay mucha gente que se puede suscribir y ese contenido puede quedar archivado en sus dispositivos”, añadió.

Sin ir más lejos, en la oportunidad Pamela Días aseguró que también ha recibido ofertas para sumarse a plataformas.

“A mí me llamaron hace un año de una plataforma, y querían que me fuera a sacar unas fotos en un yate en Miami, solo para partir me ofrecían 15 millones”, comentó.

Hay que señalar que, tras los casos de Cathy Barriga y Camila Polizzi, diputados presentaron un proyecto para que personas en arresto domiciliario no ganen dinero a través de negocios en plataformas de internet.