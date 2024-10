El abogado del ministro Sergio Muñoz, Jorge Correa, se refirió a la acusación constitucional en su contra, señalando que la derecha busca destituirlo por no estar de acuerdo con sus sentencias, considerándolo un "juez demasiado izquierdista". Correa cuestionó los motivos detrás del libelo, indicando que la acusación de deshonestidad carece de evidencia suficiente y apuntando a que la intención es atacar la jurisprudencia del ministro. En ese sentido, el defensor denunció que la estrategia de ligar la acusación de Muñoz con la de Ángela Vivanco busca facilitar su destitución, lo que, a su juicio, no abona a la democracia.

Este viernes, el abogado del ministro Sergio Muñoz, Jorge Correa, abordó la acusación constitucional que pesa sobre el supremo y que avanzó para ser votada en el Senado. Al respecto, puso en duda los reales motivos tras el libelo, asegurando que a la derecha “no le gustan sus sentencias”.

En conversación con 24 Horas, el defensor planteó que desde la oposición creen que Muñoz es un “juez demasiado izquierdista”, razón por la cual habrían persistido en destituirlo.

“Se ha acusado al ministro por actos de deshonestidad. Y ayer parlamentarios públicamente, y varios privadamente, me explicaban que ha sido un juez demasiado izquierdista, y que sus fallos a veces exceden los márgenes que el derecho permite. Bueno, si es así, que se le juzgue al juez Muñoz por eso“, emplazó.

De esta forma, Correa sostuvo que la derecha insiste en la acusación contra Muñoz porque “no le gustan sus sentencias”. Además, afirmó que decidieron “pegarlo” en la misma acusación que Ángela Vivanco porque así “puede ser más fácil destituirlo”.

“Si la derecha se matricula en esta acusación en contra del juez Muñoz, es porque no le gustan sus sentencias. Y entonces hagan la acusación de que la sentencias infringen el derecho, pero no lo acusen de un acto deshonesto, que además ocurrió hace dos años atrás, y menos lo peguen con otra acusación con la esperanza de que pueda ser más fácil destituirlo. Eso no prestigia nuestra democracia”, agregó el abogado.

“No tiene evidencia suficiente”

Finalmente, Correa insistió en que la acusación “no tiene evidencia suficiente”, algo que dice, ha demostrado en el Congreso.

“Se le está acusando por haber cometido actos deshonestos, pero como esa acusación no tiene evidencia suficiente, como está desmentida por todas las pruebas que acompañamos, como es inverosímil (…) bueno, parece evidente que lo que sostiene esta acusación y lo que hace que la sostenga la derecha y se oponga la izquierda, es porque el juicio consiste en la jurisprudencia del juez Muñoz”, concluyó.