El Presidente de la República, Gabriel Boric, inauguró las fondas del Parque O’Higgins con motivo del 214° Aniversario de la Constitución de la Primera Junta Nacional de Gobierno, marcando el inicio oficial de las Fiestas Patrias 2024, que este año serán XL, con cinco días de celebración.

“Hoy damos inicio a estas fiestas, que son una ocasión de unidad y tradición para todo Chile”, expresó el Mandatario.

Acompañado por las principales autoridades de su gabinete, alcaldes, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, el Presidente ofreció un discurso en el que recordó la importancia histórica de los próceres de la independencia.

“Es importante tener conciencia histórica de por qué llegamos aquí”, afirmó Boric, destacando a figuras como José Miguel Carrera, fray Camilo Henríquez y Manuel Rodríguez.

El Presidente también dedicó palabras a las mujeres que jugaron un rol crucial en la independencia, pero que han sido menos reconocidas. “Es importante recordar a las mujeres de las que se ha hablado poco, pero que contribuyeron muchísimo en la independencia de nuestro país. Pienso en Carmen Ureta, María Cornelia Olivares, Paula Jaraquemada y doña Javiera Carrera”, señaló, subrayando el esfuerzo y valentía de estas mujeres.

“Estamos parados sobre hombros de gigantes, muchos de ellos anónimos”, expresó el Mandatario, refiriéndose a los héroes y heroínas que han construido el país.

Llamado a celebrar Fiestas Patrias con responsabilidad

En un tono festivo, Boric mencionó las diversas tradiciones que forman parte de estas fiestas, desde los volantines hasta las empanadas. “Una vez más volvemos a comer empanadas, sopaipillas con pebre o anticucho junto a amigas, colegas, familiares en torno a una misma mesa que nos une“, dijo, haciendo un llamado a celebrar con responsabilidad.

El Jefe de Estado destacó la importancia de las fondas como un espacio de celebración y unidad a lo largo de todo el país. “Estamos aquí en el Parque O’Higgins, pero pienso también en las ramadas al pie El Morro, en Arica; en la famosa Pampilla de Coquimbo; en las fondas de Playa Ancha, en Valparaíso; y en muchas otras ciudades y pueblos de Chile”, detalló, resaltando la diversidad de celebraciones en cada región.

Sin embargo, Boric enfatizó en la necesidad de ser responsables durante las festividades, en particular en lo que respecta a la conducción bajo los efectos del alcohol. “Celebrar a la Patria también es cuidarnos a nosotros, a nuestras familias y a quienes no conocemos”, afirmó con firmeza. “Curado no se maneja mejor“, agregó, haciendo un llamado a evitar accidentes de tránsito y respetar las normativas de seguridad vial.

“Pasémoslo bien, celebremos, pero cuidémonos todos”, continuó, instando a los asistentes a disfrutar de las fondas y fiestas de manera segura. “Tenemos a todo el gobierno desplegado fiscalizando para que juntos podamos pasarla bien”, añadió.

Cierre del discurso con décimas

Durante su discurso, Boric también recitó unas décimas al estilo de Violeta Parra, como homenaje a la cultura chilena y su diversidad. “Chile es un país gigante, hermoso, rico y diverso, lleno de garra y esfuerzo y talento impresionante“, comenzó, destacando la belleza del país y sus desafíos sociales.

Finalmente, el Mandatario cerró con un llamado a la unidad y a trabajar juntos por un Chile mejor, deseando unas felices Fiestas Patrias a todos los chilenos.