El Congreso Nacional se encuentra en medio de la crisis por las irregularidades en las listas de espera, con dos recolecciones de firmas para comisiones investigadoras, acciones legales y la presión para remover al segundo subsecretario de Redes Asistenciales del gobierno, Osvaldo Salgado. Se detectaron 12.500 personas no inscritas en el sistema de mediciones, pacientes no atendidos, fallecidos y hasta eliminación irregular de 300 mil personas de las listas de espera en el Hospital Sótero del Río. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, informó que el número de casos de listas de espera \'No GES\' supera los 2 millones 550 mil personas, promediando más de 250 días de espera. Además, se encontraron cartas dirigidas a pacientes en listas de espera en un basural clandestino en Talca. Las explicaciones de Salgado han sido cuestionadas, generando duras críticas, presiones para su salida y la posibilidad de una tercera persona en su cargo. La oposición y parlamentarios de distintos sectores han liderado acciones para investigar las irregularidades y exigir responsabilidades en este escándalo que sigue en desarrollo.