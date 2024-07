Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela y la permanencia de la colectividad en el oficialismo, luego de que el senador Ricardo Lagos Weber criticara a los diputados comunistas por respaldar la reelección de Nicolás Maduro, afirmando que es prematuro y que se debe estar o no con regímenes democráticos. Carmona, al ser consultado sobre los resultados, afirmó que es la hora de que hablen los venezolanos y que no le corresponde a un partido de otro país opinar al respecto. Respecto a la permanencia en el oficialismo, indicó que cada partido define su pertenencia y que no hay una entidad que pueda decidir por otro. Expresó que no les incomoda la situación, ya que tienen razones claras y propuestas para Chile, y señaló que es importante respetar la opinión de la institucionalidad de otro país.