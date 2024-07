El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aseguró que "me incomoda una coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho". Esto, luego que diputados del Partido Comunista hayan salido a respaldar la reelección del mandatario venezolano este domingo en medio de unos cuestionados comicios. Después de varias horas desde el cierre de mesas, el ente electoral dio el triunfo a Maduro con más del 51% de los votos y aseguró que la demora fue producto de un ataque "terrorista" a su sistema de transmisión. Hasta ahora, el presidente Boric ha afirmado que no reconoce el resultado hasta que se verifiquen las actas.

El senado Ricardo Lagos Weber (PPD) criticó a diputados del Partido Comunista por respaldar el resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela.

Este domingo, en medio de un cuestionado proceso, el Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Nicolás Maduro (51,2%) por sobre el opositor Edmundo González (44,2%).

Elvis Amoroso, presidente del CNE, señaló que estos resultados se daban con un 80% de las mesas escrutadas y que la tendencia era “contundente e irreversible”. Asimismo, aseguró que la entrega de estas cifras demoró varias horas por un ataque “terrorista” al sistema de transmisión.

A pesar de la polémica, parlamentarios del PC chileno salieron a reconocer el triunfo del gobernante venezolano.

El diputado Boris Barrera, invitado por el partido de Maduro a observar los comicios, sostuvo que “es importante que se respeten los resultados. Incluso, esperamos que la ultraderecha respete, aunque sea una vez, una elección si es que la pierden nuevamente”.

“Y no sé si será mucho esperar que todos las actoras y actores políticos del mundo, incluido Chile, también reconozcan el triunfo. Son las reglas de la democracia, es el pueblo soberano que se pronuncia”, agregó.

Por su parte, Carmen Hertz, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, se trenzó en una discusión por redes sociales con su par Diego Schalper (RN) sobre la validez de los resultados.

“En ese país hay cerca de mil observadores electorales. Entre ellos, las Naciones Unidas, la fundación Carter y el expresidente colombiano Ernesto Samper, a quienes supongo no pretenderán calificar de chavistas”, arremetió.

Lagos Weber (PPD): “Me incomoda tener una coalición”

En conversación con Radio Infinita, el senador Lagos Weber expresó que lo ocurrido en Venezuela “no se condice con ningún estándar democrático lo que ha ocurrido en Venezuela. Dado todo lo que tenemos de antecedentes previos, lo mínimo es esperar a ver cómo verificar los resultados. Entonces, me parece bien prematuro lo que ha hecho el Partido Comunista”.

Consultado por las declaraciones de los diputados, afirmó que “o estamos con los regímenes democráticos o no estamos con los regímenes democráticos. Aquí no caben dos alternativas y menos con lo que ha ocurrido en Venezuela”.

“Parto de la base que si alguien está apoyando a este gobierno, al cual yo apoyo por lo demás, lo mínimo es compartir valores democráticos. Podemos discrepar del tipo de reforma tributaria que queremos o del tipo de previsión social, pero decirme que lo de Maduro es una democracia…”, agregó.

Tras ello, fue contundente al aseverar que “a mí me incomodaría mucho estar en una coalición con sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela anoche y ahora está bien”.

“Cuando veo las potencias que empiezan a reconocer a Maduro, me empiezo a preocupar más todavía: Irán y Rusia. A veces uno tiene que optar. Es legítimo querer a Maduro, pero a mí me incomoda una coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho. No sé cómo caminamos juntos”, cerró.