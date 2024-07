Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente Gabriel Boric desde Emiratos Árabes Unidos se pronunció sobre las elecciones en Venezuela y el triunfo de Nicolás Maduro, expresando la necesidad de transparencia y verificación por veedores internacionales independientes del Gobierno. Boric indicó que aún no se han entregado todas las actas para verificar la elección, por lo que Chile se abstendrá de reconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, el canciller Alberto van Klaveren destacó la falta de datos concretos en el anuncio del CNE y la ausencia de verificación internacional, instando al gobierno venezolano a dar ese paso antes de reconocer los resultados. Chile coordinará con otros países de la región y no descarta medidas diplomáticas, manteniendo su política de reconocer Estados y no gobiernos, evaluando otras acciones en el futuro.