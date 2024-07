Renovación Nacional enfrenta una fuerte crisis interna tras el polémico acuerdo de Chile Vamos que designó 283 candidaturas para las elecciones de octubre. La decisión de bajar a Luis Pardo en favor de María José Hoffmann por la gobernación de Valparaíso desató una serie de conflictos que culminaron con la renuncia del vicepresidente Ruggero Cozzi. Por otro lado, la UDI habría advertido que de no ratificar a Hoffmann congelaría la negociación.

Hace unas semanas, la UDI se encontraba en el ojo del huracán por las negociaciones municipales, pero hoy es Renovación Nacional (RN) quien enfrenta mayores problemas internos. Las secuelas del acuerdo de Chile Vamos, que definió 283 candidaturas para las elecciones de octubre, siguen generando tensiones al interior del partido.

El ambiente en RN se ha mantenido tenso desde que la directiva, encabezada por el senador Rodrigo Galilea, decidió retirar de la carrera a la gobernación de Valparaíso al exdiputado Luis Pardo, en favor de la hasta hace unos días secretaria general de la UDI, María José Hoffmann. Fuentes de La Radio indican que la situación se complicó aún más con la reciente renuncia de Ruggero Cozzi a la vicepresidencia del partido.

Opiniones diversas en la interna de RN

Las opiniones dentro de RN varían. Algunos sostienen que Pardo no tenía buen desempeño en las encuestas y que la única opción viable para competir contra el actual gobernador Rodrigo Mundaca era Hoffmann. Sin embargo, los cercanos a Pardo aseguran que hubo otros factores detrás de esta decisión, incluyendo un supuesto “chantaje” del gremialismo, para apoyar la candidatura de Hoffmann.

Quienes conocen la negociación que se fraguó en la sede Sebastián Piñera Echenique, indican que la UDI habría advertido que congelaría las negociaciones si sus socios no ratificaban la candidatura de Hoffmann.

Además, se señala la debilidad del liderazgo de Rodrigo Galilea, la cercanía de Hoffmann con la secretaria general de RN, Andrea Balladares, y las constantes concesiones que RN ha hecho al gremialismo para equilibrar los resultados de octubre, que se prevé no serán favorables para la UDI.

“Todo el tiempo están pensando cómo compensar a la UDI para que no se vayan en picada el 27 de octubre“, comentaron conocedores de las tratativas a Radio Bío Bío. La molestia no solo proviene de las bases de RN en la Región de Valparaíso, quienes anunciaron que no harían campaña por Hoffmann, sino también de algunos parlamentarios y dirigentes regionales de la UDI que han solicitado libertad de acción.

Pérdida de confianza

Consultado por La Radio, Luis Pardo reiteró que la decisión fue un error y señaló que se ha perdido la confianza en la mesa directiva.

Por otro lado, se rumorea que la renuncia de Cozzi está relacionada con una eventual candidatura parlamentaria que, tras el acuerdo, se habría cedido a Pardo, molestando al exconvencional y llevándolo a renunciar.

Fuentes internas de RN indican que se está evaluando una posible candidatura a diputado de Pardo, aunque aún no ha sido confirmada. Por su parte, Cozzi y otros exconvencionales constituyentes, quienes ya no tienen inhabilidad para ejercer cargos públicos, han manifestado su disposición a ser considerados para las próximas elecciones parlamentarias.

Negociación

Dentro de la tienda de Antonio Varas cuestionan que María José Hoffmann haya estado a cargo de las negociaciones de la UDI y a la vez haya tenido el interés de ser carta a la gobernación de Valparaíso. De hecho, el domingo en Mesa Central de Canal 13, el senador RN Manuel José Ossandón, hizo pública la crítica al afirmar que más allá del resultado de la negociación haya estado ella misma a cargo de esas tratativas.

Con todo, igual dentro de Chile Vamos creen que el rendimiento electoral que se podría tener debería ser óptimo, pensando en que el actual gobernador Rodrigo Mundaca, que ganó como independiente – Frente Amplio y que va a la reelección, es una figura desgastada y que deberá comparecer frente a la investigación por caso convenios.