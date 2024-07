María José Hoffmann, dirigente UDI y posible candidata a gobernadora por la V Región, criticó la actitud de Rodolfo Carter, ex UDI y alcalde de La Florida, quien desató una serie de críticas hacia Evelyn Matthei, actual carta presidencial de la oposición. Hoffmann cuestionó si Carter tiene algún problema con las mujeres, sugiriendo un cambio de tono y llamando a la unidad. Por su parte, Carter afirmó que competirá en la primaria presidencial y vencerá a Matthei, lo que provocó reacciones contrapuestas en el escenario político. Hoffmann respaldó a Matthei, destacando su valentía al enfrentar malas gestiones gubernamentales y su defensa de causas justas.

“Lleva un par de semanas de furia, no sé si tiene algún problema con las mujeres”. De esta forma se refirió Maria José Hoffmann (UDI) hacia Rodolfo Carter, esto tras el cuestionamiento que realizó el alcalde de La Florida a Evelyn Matthei (UDI) al decir que “ha tenido una muy mala semana” por sus intercambios con el Gobierno.

La dirigente UDI y candidata a gobernadora por la región de Valparaíso no vio con buenos ojos la actitud del jefe comunal, quien se ha enfrascado en un intercambio de críticas con Evelyn Matthei, todo tras su anuncio como candidato presidencial.

Carter vs. Matthei

El pasado 11 de junio, Carter confirmó sus aspiraciones presidenciales y aseguró que le va “a ganar a Evelyn Matthei” en unas posibles primarias de Chile Vamos. Los dichos no fueron bien recibidos por, hasta ahora, una de las principales cartas de la oposición.

Respecto al anuncio de Carter, la alcaldesa de Providencia sostuvo “no lo veo prendiendo”, lo que provocó una rápida respuesta del ex UDI, quien le pidió “dejar atrás la política de las zancadillas y puñaladas” para pasar a la unidad.

Además, el jefe comunal afirmó que Matthei “ha tenido una muy mala semana”. Esto por sus intercambios con el Gobierno respecto a temas de crimen organizado, donde el Ejecutivo desmintió sus dichos sobre una lista de delincuentes.

Hoffmann defiende a Matthei

En conversación con Tele13 Radio, Hoffmann respaldó a Matthei y dijo que los dichos de Carter “no contribuyen mucho”.

“Ya lleva como un par de semanas de furia el alcalde Carter, yo no sé si tiene algún problema con las mujeres, no lo sé (…) Pediría cambio de tono y entender que frente al mal desempeño que ha tenido el Gobierno, deberíamos actuar no solo con otro tono sino con un poquito mas de unidad”, sentenció.

Además, en referencia al intercambio con el Gobierno, afirmó que “siempre que la alcaldesa Matthei entra en alguna polémica es por defender algo que le parece justo”.

“Yo valoro muchísimo la valentía que ella tiene de enfrentar estas malas gestiones. Ella se está arriesgando, está golpeando la mesa porque entiende que esto no se va a solucionar de un día para otro y que las cosas no hay que esperar un cambio de Gobierno para que empiecen a pasar”, concluyó.