"A mí nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida", señaló Juan Andrés Lagos (PC) tras dejar de asesorar a la Subsecretaría del Interior. Asimismo, acusó una "persecución" mediática por una serie de declaraciones respecto a Venezuela y al alcalde Daniel Jadue.

Juan Andrés Lagos acusó una “persecución” por parte de los medios de comunicación tras su repentina salida de la Subsecretaría del Interior.

Este miércoles, el Gobierno informó que el militante comunista de 70 años dejaría de asesorar al ente liderado por Manuel Monsalve.

De acuerdo a su visión, durante los últimos meses existió una “presión” mediática a propósito de algunos acontecimientos. Entre ellos, destaca su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y su participación en una movilización a favor del alcalde Daniel Jadue antes de su formalización.

Por otra parte, el periodista aseguró que La Moneda nunca le informó que estaba condicional en su cargo de asesor.

“Para ser estrictamente riguroso, en las semanas pasadas tuve intercambios a propósito de esta presión que se venía generando desde la derecha. Incluso, se hizo todo un procedimiento de trabajo para que toda esta presión no dañara el trabajo que yo estaba haciendo”, señaló en entrevista con Radio Nuevo Mundo.

Eso sí, agregó que “a mí nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida. Eso no se me dijo”.

Esta versión va en la misma línea que la emitida por el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien afirmó que se enteraron “por la prensa” de la salida de Lagos.

Revisa la entrevista completa a Juan Andrés Lagos: